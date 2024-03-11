rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

«Один случай на тысячу»: парня спасли от рака груди в Ростове-на-Дону

«Один случай на тысячу»: парня спасли от рака груди в Ростове-на-Дону

11 марта 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
«Один случай на тысячу»: парня спасли от рака груди в Ростове-на-Дону

Парня спасли от рака груди в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону провели операцию подростку, у которого обнаружили редкий синдром, сообщает в Telegram Минздрав региона.

Два года назад врачи в ДНР поставили парню диагноз — нарушение полового развития за счет хромосомной патологии. Оказалось, что у него синдром Клайнфельтера, который встречается 1 раз на тысячу парней.

В молочных железах появились кисты, что могло стать причиной злокачественного образования. Кроме того, подростку грозили психологические проблемы.

Врач предупредил о росте венерических заболеваний после Нового года в Ростове
Узнать подробнее

Но пациента удалось спасти от всего этого в результате проведенной операции. Участие принимала большая группа врачей, в том числе из Москвы.

Ранее ростовские онкологи назвали первые симптомы рака. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также:
Врач предупредил о росте урологических заболеваний в 2024 году в Ростовской областиВрач предупредил о росте венерических заболеваний после Нового года в РостовеЭксперты ОМС: Диспансерное наблюдение необходимо при сердечно-сосудистых заболеваниях
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Врачи#Операция#Минздрав
Подпишитесь
«Это плохие заказы»: за что таксисты ненавидят центр Ростова
Сегодня, 07:32
Украине могут передать ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону
Сегодня, 07:59
Машину с 700 кг рыбы обнаружили в Ростовской области
Сегодня, 08:39
Ростовская область попала в число наиболее закредитованных регионов
Сегодня, 06:56
Все дело в яйцах? Блины в Ростовской области резко подорожали
Сегодня, 04:41
Полмиллиона за кота: как выглядят самые дорогие кошки, которых можно купить в Ростове
Вчера, 18:55