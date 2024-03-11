«Один случай на тысячу»: парня спасли от рака груди в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Два года назад врачи в ДНР поставили парню диагноз — нарушение полового развития за счет хромосомной патологии. Оказалось, что у него синдром Клайнфельтера, который встречается 1 раз на тысячу парней.
В молочных железах появились кисты, что могло стать причиной злокачественного образования. Кроме того, подростку грозили психологические проблемы.
Но пациента удалось спасти от всего этого в результате проведенной операции. Участие принимала большая группа врачей, в том числе из Москвы.
Ранее ростовские онкологи назвали первые симптомы рака. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.