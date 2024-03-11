«По всему дому сквозные трещины»: в Ростове разрушается жилой дом на улице Сеченова

Это подтверждает и информация на портале донского МинЖКХ, где сказано, что трехэтажному дому уже 89 лет. Хотя 60% износ здания зафиксировали еще в июле 2010 года, дом так и не признали аварийным. При этом в 2016–2019 годах коммунальщики даже провели ремонт фасада, крыши и подвала на Сеченова, 12, которого, судя по жалобам жильцов, было недостаточно, чтобы остановить разрушение здания.