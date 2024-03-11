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В Ростове разрушается дом, построенный 90 лет назад

«По всему дому сквозные трещины»: в Ростове разрушается жилой дом на улице Сеченова

11 марта 2024, 17:46
Фото: Яндекс Карты
В Ростове разрушается дом, построенный 90 лет назад

В Ростове разрушается жилой дом, построенный 90 лет назад

В Ростове жильцы дома на Сеченова, 12 заявили о возможном обрушении здания из-за разваливающихся стен, перекрытий и трещин, об этом сообщил местный Telegram-канал.

В середине февраля Telegram-канал «Ростов Папа» поделился видео, снятом в разрушающемся жилом дома на улице Сеченова, 12. На видео запечатлено, как жильцы спускаются в подвал и демонстрируют прогнившие деревянные перекрытия, лохмотьями спускающимися вниз. По словам владельцев жилья, дом может рухнуть в любой момент из-за многочисленных трещин и покосившихся стен, трубы также находятся в критическом состоянии, а пол якобы может провалиться в любой момент.

«В особой опасности находятся 3 и 4 подъезды — отходит стена, боимся, что она может обвалиться в любой момент.В некоторых квартирах на первых этажах опускаются полы. По всему дому сквозные трещины», — сказано в сообщении жильцов.

Видео: Видео: t.me/rostovrnd / 1MI

Это подтверждает и информация на портале донского МинЖКХ, где сказано, что трехэтажному дому уже 89 лет. Хотя 60% износ здания зафиксировали еще в июле 2010 года, дом так и не признали аварийным. При этом в 2016–2019 годах коммунальщики даже провели ремонт фасада, крыши и подвала на Сеченова, 12, которого, судя по жалобам жильцов, было недостаточно, чтобы остановить разрушение здания.

Данные о доме на улице Сеченова, 12 в РостовеДанные о доме на улице Сеченова, 12 в Ростове
Данные о доме на улице Сеченова, 12 в Ростове
Фото: dom.mingkh.ru
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RostovGazeta продолжит следить за ситуацией, данные уточняются.

Ранее в Ростове заявили о частичном разрушении здания ВТУЗа.

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