«По всему дому сквозные трещины»: в Ростове разрушается жилой дом на улице Сеченова

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
В середине февраля Telegram-канал «Ростов Папа» поделился видео, снятом в разрушающемся жилом дома на улице Сеченова, 12. На видео запечатлено, как жильцы спускаются в подвал и демонстрируют прогнившие деревянные перекрытия, лохмотьями спускающимися вниз. По словам владельцев жилья, дом может рухнуть в любой момент из-за многочисленных трещин и покосившихся стен, трубы также находятся в критическом состоянии, а пол якобы может провалиться в любой момент.
«В особой опасности находятся 3 и 4 подъезды — отходит стена, боимся, что она может обвалиться в любой момент.В некоторых квартирах на первых этажах опускаются полы. По всему дому сквозные трещины», — сказано в сообщении жильцов.
Это подтверждает и информация на портале донского МинЖКХ, где сказано, что трехэтажному дому уже 89 лет. Хотя 60% износ здания зафиксировали еще в июле 2010 года, дом так и не признали аварийным. При этом в 2016–2019 годах коммунальщики даже провели ремонт фасада, крыши и подвала на Сеченова, 12, которого, судя по жалобам жильцов, было недостаточно, чтобы остановить разрушение здания.
RostovGazeta продолжит следить за ситуацией, данные уточняются.
Ранее в Ростове заявили о частичном разрушении здания ВТУЗа.