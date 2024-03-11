Психолог рассказала о полезных для детей компьютерных играх

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Как пишет NEWS.ru, психолог Никифорова отметила, что полезными для развития детей являются компьютерные игры на логику, память, внимание, а также другие когнитивные навыки, которые включают в себя умственно-стимулирующие задания. В том числе это стратегии, которые стимулируют развитие стратегического мышления, умения планировать, анализировать и принимать решение.
Никифорова добавила, что образовательные игры, которые помогают изучать разные предметы, например, математику, химию, историю, также приносят пользу детям. По словам эксперта, допускается увлечение пазлами, головоломками — они развивают пространственное воображение, усидчивость и логическое мышление.
Креативные игры, которые позволяют детям проявлять воображение, строить и создавать разные объекты, миры и персонажей, тоже приносят пользу. Никифорова добавила, что в этот список входят и игры на общую эрудицию, где детям предлагают отвечать на вопросы различной сложности в разных категориях.