Психолог рассказала о полезных для детей компьютерных играх

Как пишет NEWS.ru, психолог Никифорова отметила, что полезными для развития детей являются компьютерные игры на логику, память, внимание, а также другие когнитивные навыки, которые включают в себя умственно-стимулирующие задания. В том числе это стратегии, которые стимулируют развитие стратегического мышления, умения планировать, анализировать и принимать решение.