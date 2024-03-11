Пять улиц перекрыли в Ростове-на-Дону с 11 марта

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Причиной стало строительство канализационного коллектора. Из-за этого перекрыли движение на Зоологической от Футбольной до строения по улице Зоологическая №3.
Кроме того, ограничения ввели на улице Футбольная от Курской до Саратовской, по Липецкой — от Полянской до Футбольной.
Также же это касается участков улиц Воронежская и Локомотивная. Добавим, что все эти ограничения продлятся до 15 июня.
Ранее появилась информация, что движение ограничат до 20 июля на Московской в Ростове-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого говорилось, что пробки грозят трассе «Ростов — Ставрополь» из-за ремонтных работ.