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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Пять улиц перекрыли в Ростове-на-Дону

Пять улиц перекрыли в Ростове-на-Дону с 11 марта

11 марта 2024, 09:46
Фото: rostov-gorod.ru
Пять улиц перекрыли в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону ограничили движение по 5 улицам до 15 июня

В Ростове-на-Дону с понедельника, 11 марта, ввели ограничения движения на нескольких улицах из-за строительных работ, сообщили в городской администрации.

Причиной стало строительство канализационного коллектора. Из-за этого перекрыли движение на Зоологической от Футбольной до строения по улице Зоологическая №3.

Кроме того, ограничения ввели на улице Футбольная от Курской до Саратовской, по Липецкой — от Полянской до Футбольной.

Движение ограничат до 20 июля на Московской в Ростове-на-Дону
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Также же это касается участков улиц Воронежская и Локомотивная. Добавим, что все эти ограничения продлятся до 15 июня.

Ранее появилась информация, что движение ограничат до 20 июля на Московской в Ростове-на-Дону. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого говорилось, что пробки грозят трассе «Ростов — Ставрополь» из-за ремонтных работ.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ограничение движения#Канализационный коллектор
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