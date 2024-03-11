Расходы Ростовской области на зарплаты госслужащих выросли вдвое в 2023 году

В четверг, 7 марта, на портале правовой информации появился отчет о численности работников государственных учреждений Ростовской области и затратах на их денежное содержание в 2023 году. Согласно данным донского правительства, в учреждениях Ростовской области трудятся 96128 сотрудников, а их зарплатный фонд в прошлом году составил 49,34 миллиарда рублей.