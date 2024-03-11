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Published Сегодня, 17:02

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Updated Сегодня, 21:35

Расходы Ростовской области на зарплаты госслужащих выросли вдвое в 2023 году

Расходы Ростовской области на зарплаты госслужащих выросли вдвое в 2023 году

11 марта 2024, 17:02
Фото: 1MI
Расходы Ростовской области на зарплаты госслужащих выросли вдвое в 2023 году
В Ростовской области расходы на зарплаты сотрудников государственных учреждений выросли вдвое за 2023 год, сведения об этом появились на портале правовой информации.

В четверг, 7 марта, на портале правовой информации появился отчет о численности работников государственных учреждений Ростовской области и затратах на их денежное содержание в 2023 году. Согласно данным донского правительства, в учреждениях Ростовской области трудятся 96128 сотрудников, а их зарплатный фонд в прошлом году составил 49,34 миллиарда рублей.

Этот показатель вдвое больше показателей 2022 года, когда в госучреждениях трудились 48,6 тысячи дончан. Тогда общая сумма их зарплат составляла более 23,37 миллиарда рублей.

Фото: pravo.donland.ru

Подобные изменения можно объяснить реформой системы здравоохранения Ростовской области, а именно процессом перехода донских больниц в собственность региона, однако в документах об этом ничего не сказано. Данные уточняются.

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Напомним, в начале года власти сообщили, что средние зарплаты врачей в Ростовской области выросли до 80 тысяч рублей.

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