Расходы Ростовской области на зарплаты госслужащих выросли вдвое в 2023 году

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 21:35
Updated Сегодня, 21:35
В четверг, 7 марта, на портале правовой информации появился отчет о численности работников государственных учреждений Ростовской области и затратах на их денежное содержание в 2023 году. Согласно данным донского правительства, в учреждениях Ростовской области трудятся 96128 сотрудников, а их зарплатный фонд в прошлом году составил 49,34 миллиарда рублей.
Этот показатель вдвое больше показателей 2022 года, когда в госучреждениях трудились 48,6 тысячи дончан. Тогда общая сумма их зарплат составляла более 23,37 миллиарда рублей.
Подобные изменения можно объяснить реформой системы здравоохранения Ростовской области, а именно процессом перехода донских больниц в собственность региона, однако в документах об этом ничего не сказано. Данные уточняются.
Напомним, в начале года власти сообщили, что средние зарплаты врачей в Ростовской области выросли до 80 тысяч рублей.