Ростовчанин побывал в гостях у семерых пенсионеров и стал миллионером

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Портал «МВД Медиа» рассказал, что в феврале в полицию Таганрога обратились дончане почтенного возраста, ставшие жертвами мошенников. Старшему из семи потерпевших было 78 лет, все они доверились неизвестным лицам, заявившим, что их родные попали в ДТП.
По данным полицейских, всем потерпевшим поступил вызов от неизвестных на домашний телефон. Злоумышленники сообщали, что родные жертв попали в аварию, дальше диалог развивался по двум сценариям: с дончан требовали деньги на лечение пострадавших или просили вознаграждение, чтобы «замять вопрос» об уголовном преследовании.
К сбору средств с доверчивых дончан привлекли 20-летнего ростовчанина, он и был задержан оперативниками. По словам молодого человека, подработку ему предложили в одном из мессенджеров, поручив ему забирать средства у пенсионеров и переводить их сообщнику. За свои услуги курьер мог оставить себе некоторый процент от незаконного дохода.
По словам полицейских, семь пенсионеров лишились в общей сложности 1,7 миллиона рублей, 200 тысяч изъяли у курьера во время задержания. В отношении курьера возбудили дело о мошенничестве, ростовчанина поместили под стражу.
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