Ростовчанин побывал в гостях у семерых пенсионеров и стал миллионером

К сбору средств с доверчивых дончан привлекли 20-летнего ростовчанина, он и был задержан оперативниками. По словам молодого человека, подработку ему предложили в одном из мессенджеров, поручив ему забирать средства у пенсионеров и переводить их сообщнику. За свои услуги курьер мог оставить себе некоторый процент от незаконного дохода.