Ростовская компания остановила сотрудничество с Китаем по поставкам черешни

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Компания, намеревавшаяся поставлять саженцы черешни в другую страну, временно прекратила сотрудничество с китайскими партнерами. По информации «Ведомости Юг», переговоры между сторонами не привели к конкретным результатам.
В начале 2023 года представители агропредприятия посетили производства одной из компаний в провинции Шаньдун, Китай. Этот визит был организован в рамках развития сотрудничества между ними. В то время были также согласованы детали контракта о поставке пробной партии черешни для начала выращивания черешневого сада в Китае.
Однако теперь стало известно о приостановленном сотрудничестве.
Ранее стало известно, что перед 8 Марта в Ростовскую область из-за границы ввезли 43,8 тысячи цветов. Материал на эту тему читайте по ссылке.