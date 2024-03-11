Ростовская компания остановила сотрудничество с Китаем по поставкам черешни

В начале 2023 года представители агропредприятия посетили производства одной из компаний в провинции Шаньдун, Китай. Этот визит был организован в рамках развития сотрудничества между ними. В то время были также согласованы детали контракта о поставке пробной партии черешни для начала выращивания черешневого сада в Китае.