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Ростовская компания остановила сотрудничество с Китаем по поставкам черешни

Ростовская компания остановила сотрудничество с Китаем по поставкам черешни

11 марта 2024, 09:47
Фото: wikimedia.org
Ростовская компания остановила сотрудничество с Китаем по поставкам черешни
«Агрофирма Донецкая Долина» из Ростовской области не смогла договориться с Китаем о поставке саженцев черешни, сообщают СМИ.

Компания, намеревавшаяся поставлять саженцы черешни в другую страну, временно прекратила сотрудничество с китайскими партнерами. По информации «Ведомости Юг», переговоры между сторонами не привели к конкретным результатам.

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В начале 2023 года представители агропредприятия посетили производства одной из компаний в провинции Шаньдун, Китай. Этот визит был организован в рамках развития сотрудничества между ними. В то время были также согласованы детали контракта о поставке пробной партии черешни для начала выращивания черешневого сада в Китае.

Однако теперь стало известно о приостановленном сотрудничестве.

Ранее стало известно, что перед 8 Марта в Ростовскую область из-за границы ввезли 43,8 тысячи цветов. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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