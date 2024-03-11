rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Ростовским электричкам изменят расписание движения до 20 апреля

Ростовским электричкам изменят расписание движения до 20 апреля

11 марта 2024, 13:57
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовским электричкам изменят расписание движения до 20 апреля
В Ростове более чем на месяц планируют изменить расписание маршрутов городских электричек, об этом сообщили в пресс-службе СКППК.

Представители Северо-Кавказской пассажирской компании объявили, что из-за технических причин планируется изменить расписание движения электричек. Новое расписание будет действовать с 13 марта по 20 апреля, в течение 38 дней.

По данным компании, изменения коснутся поездов № 7102/7101 «Ростов-Главный — Ростов-Западный», теперь они будут отправляться со станции в 10.39 мск и прибудут на станцию Ростов-Западный к 11.34.

Кроме того, изменится расписание поезда № 7104 «Кизитеринка — Ростов-Западный». Электричка отправится с перрона в 12.50 с задержкой пять минут, чтобы прибыть на станцию Ростов-Западный позже на три минуты — в 13.37 мск.

Электричкам из Ростова в Таганрог добавят две остановки
Узнать подробнее

Схема движения включает в себя все обычные остановки, пассажиров просят уточнять подробное расписание поездов в кассах или на портале компании.

Ранее стало известно, что Ростовская область собирается приобрести восемь новых электричек в 2024 году.

Читайте также:
В Ростове и Ростовской области отремонтируют 12 километров дорог к больницамРетро-поезд выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 8 мартаВ Ростовской области введут безналичную оплату проезда во всем транспорте
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Транспорт#Электричка#Расписание#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Расписание поездов#Происшествия#Изменения
Подпишитесь
«Это плохие заказы»: за что таксисты ненавидят центр Ростова
Сегодня, 07:32
Украине могут передать ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону
Сегодня, 07:59
Машину с 700 кг рыбы обнаружили в Ростовской области
Сегодня, 08:39
Ростовская область попала в число наиболее закредитованных регионов
Сегодня, 06:56
Все дело в яйцах? Блины в Ростовской области резко подорожали
Сегодня, 04:41
Полмиллиона за кота: как выглядят самые дорогие кошки, которых можно купить в Ростове
Вчера, 18:55