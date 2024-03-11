Ростовским электричкам изменят расписание движения до 20 апреля

Кроме того, изменится расписание поезда № 7104 «Кизитеринка — Ростов-Западный». Электричка отправится с перрона в 12.50 с задержкой пять минут, чтобы прибыть на станцию Ростов-Западный позже на три минуты — в 13.37 мск.