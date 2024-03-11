Ростовским электричкам изменят расписание движения до 20 апреля

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Представители Северо-Кавказской пассажирской компании объявили, что из-за технических причин планируется изменить расписание движения электричек. Новое расписание будет действовать с 13 марта по 20 апреля, в течение 38 дней.
По данным компании, изменения коснутся поездов № 7102/7101 «Ростов-Главный — Ростов-Западный», теперь они будут отправляться со станции в 10.39 мск и прибудут на станцию Ростов-Западный к 11.34.
Кроме того, изменится расписание поезда № 7104 «Кизитеринка — Ростов-Западный». Электричка отправится с перрона в 12.50 с задержкой пять минут, чтобы прибыть на станцию Ростов-Западный позже на три минуты — в 13.37 мск.
Схема движения включает в себя все обычные остановки, пассажиров просят уточнять подробное расписание поездов в кассах или на портале компании.
Ранее стало известно, что Ростовская область собирается приобрести восемь новых электричек в 2024 году.