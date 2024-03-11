Снегом засыпало несколько районов Ростовской области

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Снегопад начался вечером и продолжился днем в понедельник, 11 числа. В частности, об этом рассказали жители Шахт.
«Снежное утро в Шахтах или получите 4 месяц зимы в подарок», — пишут горожане.
«В Морозовске тоже зима», — сообщают пользователи. Об этом рассказали и жители Новочеркасска.
«Март всегда таким был. Это уже как должное, а не подарок», — говорится в комментариях.
Кроме того, в эту ночь выпал снег в Белой Калитве.
«В Тарасовском районе снега уже почти 10 сантиметров», — отмечают местные жители.
Ранее ростовчане не могли час дождаться автобуса из-за снегопада.