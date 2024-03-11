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В нескольких районах в Ростовской области 11 марта выпал снег

Снегом засыпало несколько районов Ростовской области

11 марта 2024, 05:53
Фото: 1MI

В нескольких районах в Ростовской области 11 марта выпал снег

В Ростовской области вечером в воскресенье, 10 марта, в нескольких районах прошел снегопад, сообщили местные жители в соцсетях.

Снегопад начался вечером и продолжился днем в понедельник, 11 числа. В частности, об этом рассказали жители Шахт.

«Снежное утро в Шахтах или получите 4 месяц зимы в подарок», — пишут горожане.

«В Морозовске тоже зима», — сообщают пользователи. Об этом рассказали и жители Новочеркасска.

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«Март всегда таким был. Это уже как должное, а не подарок», — говорится в комментариях.

Кроме того, в эту ночь выпал снег в Белой Калитве.

«В Тарасовском районе снега уже почти 10 сантиметров», — отмечают местные жители.

Ранее ростовчане не могли час дождаться автобуса из-за снегопада.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Снегопад
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