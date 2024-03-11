Снегопады и морозы пообещали ростовчанам с 11 марта

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
После относительно теплых выходных, утром в понедельник, 11 марта, ожидается температура -2 градуса. Местным жителям обещают мокрый снег, а днем воздух прогреется до +3 градусов.
Во вторник прогнозируется ясная погода при +5 градусах. В ночное время возможны заморозки.
Среда принесет начало потепления. Небо будет облачным, а ночные заморозки прекратятся. В течение дня температура поднимется до +6 градусов.
В четверг синоптики обещают +9 градусов.
В конце недели, в пятницу и субботу, ожидается облачная погода с температурой +9 градусов, возможны небольшие осадки в виде снега и дождя.
Ранее стало известно, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области.