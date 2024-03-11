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Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Снегопады и морозы пообещали ростовчанам с 11 марта

Снегопады и морозы пообещали ростовчанам с 11 марта

11 марта 2024, 05:11
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на этой неделе будут сохраняться ночные морозы и выпадет снег, сообщили синоптики.

После относительно теплых выходных, утром в понедельник, 11 марта, ожидается температура -2 градуса. Местным жителям обещают мокрый снег, а днем воздух прогреется до +3 градусов.

Во вторник прогнозируется ясная погода при +5 градусах. В ночное время возможны заморозки.

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Среда принесет начало потепления. Небо будет облачным, а ночные заморозки прекратятся. В течение дня температура поднимется до +6 градусов.

В четверг синоптики обещают +9 градусов.

В конце недели, в пятницу и субботу, ожидается облачная погода с температурой +9 градусов, возможны небольшие осадки в виде снега и дождя.

Ранее стало известно, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Синоптики#Морозы#Снегопады
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