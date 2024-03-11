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Posted Сегодня, 16:24

Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Стало известно, кому в Ростове платят от 200 тысяч рублей

Стало известно, кому в Ростове платят от 200 тысяч рублей

11 марта 2024, 16:24
Фото: flickr.com/cc by 2.0/cigacsemiarido
Стало известно, кому в Ростове платят от 200 тысяч рублей

Рекрутеры назвали вакансии в Ростове с доходом от 200 тысяч рублей

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями марта в Ростове стали торговый представитель, аналитик «1С» и водитель категории «Е», рассказали RostovGazeta аналитики Superjob.

 

Торговому представителю в Ростове готовы платить до 200 тысяч рублей. Также работодатель предлагает различные бонусы и обучение. От соискателя в свою очередь опыт работы от одного года.

Второе место в топе зарплатных предложений отошло вакансии аналитика «1С». Еме обещают доход от 150 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц, а также компенсацию обедов. Трудится предстоит в компании по разработке и поддержке программного обеспечения. Такой же уровень дохода предлагается водителю категории «Е» и стоматологу-терапевту.

Также в топ высокооплачиваемых попала вакансия главного инженера проекта. Его ищет ростовская инжиниринговая компания, занимающаяся проектированием, разработкой, производством, поставкой, а также монтажом и наладкой комплексов технологического оборудования по водоподготовке и очистке сточных вод. Соискателю предлагают зарплату в размере от 120 тысяч до 200 тысяч рублей и полис ДМС.

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«В топе наиболее высокооплачиваемых предложений марта — вакансии в ритейле и сфере
оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической
отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT», заключили аналитики Superjob.

Ранее сообщалось, что зарплаты в Ростовской области оказались на 3,5 тысячи меньше, чем на Кубани.

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