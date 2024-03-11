Стало известно, кому в Ростове платят от 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Торговому представителю в Ростове готовы платить до 200 тысяч рублей. Также работодатель предлагает различные бонусы и обучение. От соискателя в свою очередь опыт работы от одного года.
Второе место в топе зарплатных предложений отошло вакансии аналитика «1С». Еме обещают доход от 150 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц, а также компенсацию обедов. Трудится предстоит в компании по разработке и поддержке программного обеспечения. Такой же уровень дохода предлагается водителю категории «Е» и стоматологу-терапевту.
Также в топ высокооплачиваемых попала вакансия главного инженера проекта. Его ищет ростовская инжиниринговая компания, занимающаяся проектированием, разработкой, производством, поставкой, а также монтажом и наладкой комплексов технологического оборудования по водоподготовке и очистке сточных вод. Соискателю предлагают зарплату в размере от 120 тысяч до 200 тысяч рублей и полис ДМС.
«В топе наиболее высокооплачиваемых предложений марта — вакансии в ритейле и сфере
оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической
отрасли и сфере услуг, а также в здравоохранении и IT», заключили аналитики Superjob.
Ранее сообщалось, что зарплаты в Ростовской области оказались на 3,5 тысячи меньше, чем на Кубани.