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Украине могут передать ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону

Украине могут передать ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону

11 марта 2024, 07:59
Фото: wikimedia.org/cc by sa 3.0
Украине могут передать ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону
Британский политик Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон готов помочь Берлину решить проблему, мешающую поставке ракет Taurus Украине, пишет РИА «Новости».

По информации издания, он добавил, что Лондон также может рассмотреть вопрос покупки немецких ракет и передачи своих Storm Shadow Киеву. Говорится, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок якобы поддержала эти идеи.

«Но канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Taurus Украине», — сказано в сообщении. Добавим, что никакой официальной информации о возможных поставках не поступало, она уточняется.

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Согласно открытым данным, дальность полета Taurus — около 500 километров. Что касается Storm Shadow, то максимальная дальность — 560 километров, экспортный вариант — 250 километров.

Ранее украинца осудили на 11,5 лет за попытку купить детали к ракете С-300 в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Украина#Storm Shadow
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