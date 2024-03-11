Украине могут передать ракеты, способные достать до Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
По информации издания, он добавил, что Лондон также может рассмотреть вопрос покупки немецких ракет и передачи своих Storm Shadow Киеву. Говорится, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок якобы поддержала эти идеи.
«Но канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Taurus Украине», — сказано в сообщении. Добавим, что никакой официальной информации о возможных поставках не поступало, она уточняется.
Согласно открытым данным, дальность полета Taurus — около 500 километров. Что касается Storm Shadow, то максимальная дальность — 560 километров, экспортный вариант — 250 километров.
Ранее украинца осудили на 11,5 лет за попытку купить детали к ракете С-300 в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.