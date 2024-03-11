Управляющие компании массово остаются без лицензий в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Лицензии не продлили «Жилищный кооператив», «Муза», «Гефест» и «Небоскреб». В результате Госжилинспекция региона с 6 марта прекратила действие документа.
Теперь вышеуказанные организации не могут заниматься управлением многоквартирных домов. Местным жителям рекомендовали выбрать другие управляющие компании.
«Это необходимо в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома», — уточнили в администрации.
Ранее ростовчане заявили об огромных суммах в платежках за воду. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.