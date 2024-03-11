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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Управляющие компании массово остаются без лицензий в Ростове-на-Дону

Управляющие компании массово остаются без лицензий в Ростове-на-Дону

11 марта 2024, 13:27
Фото: 1MI
Управляющие компании массово остаются без лицензий в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону без лицензий остались четыре управляющие компании, сообщили в городской администрации.

Лицензии не продлили «Жилищный кооператив», «Муза», «Гефест» и «Небоскреб». В результате Госжилинспекция региона с 6 марта прекратила действие документа.

Теперь вышеуказанные организации не могут заниматься управлением многоквартирных домов. Местным жителям рекомендовали выбрать другие управляющие компании.

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«Это необходимо в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома», — уточнили в администрации.

Ранее ростовчане заявили об огромных суммах в платежках за воду. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Лицензии#Госжилинспекция#Управляющие компании#Жилищный кооператив
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