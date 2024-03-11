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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

В Ростове на продажу выставили загадочного кота за 23,5 млн рублей

В Ростове продают загадочного кота за 23,5 миллиона рублей

11 марта 2024, 13:24
Фото: 1MI
В Ростове на продажу выставили загадочного кота за 23,5 млн рублей
В Ростове продают кота за 23,5 миллиона рублей, описание необычного лота появились на портале объявлений.

В пятницу, 8 марта, житель Нахичевани в Ростове-на-Дону опубликовал необычное объявление. По словам продавца, он продает «кото-машину» за 23,5 миллиона рублей, на фото представлен шотландский миловидный прямоухий взрослый кот серо-кремового окраса.

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По словам продавца, он продает «кото-машину» за 23,5 миллиона рублей, на фото представлен шотландский миловидный прямоухий взрослый кот серо-кремового окраса.По словам продавца, он продает «кото-машину» за 23,5 миллиона рублей, на фото представлен шотландский миловидный прямоухий взрослый кот серо-кремового окраса.
По словам продавца, он продает «кото-машину» за 23,5 миллиона рублей, на фото представлен шотландский миловидный прямоухий взрослый кот серо-кремового окраса.
Фото: авито.ру

«Этот кот очень крутой», — утверждает продавец. Это единственная характеристика, которой он наделил питомца, не добавив больше никакого описания. Причины продажи кота и объяснения столь высокой стоимости питомца также не нашлось. За прошедшие несколько дней питомцем заинтересовались более 400 человек.

Ранее стало известно, сколько будет стоить покупка самых дорогих кошек в Ростове-на-Дону.

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