В Ростове продают загадочного кота за 23,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В пятницу, 8 марта, житель Нахичевани в Ростове-на-Дону опубликовал необычное объявление. По словам продавца, он продает «кото-машину» за 23,5 миллиона рублей, на фото представлен шотландский миловидный прямоухий взрослый кот серо-кремового окраса.
«Этот кот очень крутой», — утверждает продавец. Это единственная характеристика, которой он наделил питомца, не добавив больше никакого описания. Причины продажи кота и объяснения столь высокой стоимости питомца также не нашлось. За прошедшие несколько дней питомцем заинтересовались более 400 человек.
Ранее стало известно, сколько будет стоить покупка самых дорогих кошек в Ростове-на-Дону.