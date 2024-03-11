В Ростове продают загадочного кота за 23,5 миллиона рублей

«Этот кот очень крутой», — утверждает продавец. Это единственная характеристика, которой он наделил питомца, не добавив больше никакого описания. Причины продажи кота и объяснения столь высокой стоимости питомца также не нашлось. За прошедшие несколько дней питомцем заинтересовались более 400 человек.