В Ростовской области спасатели выловили из реки Дон тонущую косулю

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В понедельник, 11 марта, Telegram-канал «Ростов Главный» рассказал, что в Шолоховском районе Ростовской области спасли жизнь детеныша косули.
По данным авторов канала, детеныш дикой козы попал в промоину реки Дон и смог выбраться из холодной воды самостоятельно, несчастное животное, борющееся за свою жизнь, заметили местные жители. Они немедленно вызвали спасателей, чтобы помочь косуле выбраться из реки.
К месту происшествия прибыли спасатели из Вешенской, они подняли косулю на борт и отвезли на берег. После того, как детеныш отогрелся, его выпустили на волю в ближайшем лесу.
Ранее эксперты рассказали, когда ждать нашествие пауков в Ростовской области.