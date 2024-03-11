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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В Ростовской области спасатели выловили из реки Дон тонущую косулю

В Ростовской области спасатели выловили из реки Дон тонущую косулю

11 марта 2024, 13:04
Фото: ТГ «Че по Ростову»
В Ростовской области спасатели выловили из реки Дон тонущую косулю
В Ростовской области сотрудники экстренных служб спасли жизнь детеныша косули, который едва не утонул в реке Дон, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

В понедельник, 11 марта, Telegram-канал «Ростов Главный» рассказал, что в Шолоховском районе Ростовской области спасли жизнь детеныша косули.

По данным авторов канала, детеныш дикой козы попал в промоину реки Дон и смог выбраться из холодной воды самостоятельно, несчастное животное, борющееся за свою жизнь, заметили местные жители. Они немедленно вызвали спасателей, чтобы помочь косуле выбраться из реки.

В понедельник, 11 марта, Telegram-канал «Ростов Главный» рассказал, что в Шолоховском районе Ростовской области спасли жизнь детеныша косули.В понедельник, 11 марта, Telegram-канал «Ростов Главный» рассказал, что в Шолоховском районе Ростовской области спасли жизнь детеныша косули.
В понедельник, 11 марта, Telegram-канал «Ростов Главный» рассказал, что в Шолоховском районе Ростовской области спасли жизнь детеныша косули.
Фото: ТГ «Че по Ростову»
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После того, как детеныш отогрелся, его выпустили на волю в ближайшем лесу.

К месту происшествия прибыли спасатели из Вешенской, они подняли косулю на борт и отвезли на берег. После того, как детеныш отогрелся, его выпустили на волю в ближайшем лесу.

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