Все дело в яйцах? Блины в Ростовской области резко подорожали

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:41
Для анализа аналитики использовали агрегированную обезличенную информацию о продажах из сетевой и традиционной (несетевой) торговли, сферы услуг.
Расчет трат на ингредиенты для «блинного набора» сделан на основе классического рецепта приготовления блюда на четырех человек. В основу брались 500 миллилитров молока, два яйца, 200 граммов пшеничной муки, три столовые ложки подсолнечного масла, одна столовая ложка сахара, половина чайной ложки соли.
Аналитики подсчитали, что, если покупать продукты строго по такому количеству, то сумма трат в Ростовской области выйдет в 144 рубля. Это на 13% больше, чем годом ранее.
Больше всего из ингредиентов подорожали яйца — на 50-55%. Подешевело лишь подсолнечное масло, и то на 2-3%.
«К масленичной неделе, как правило, многие пополняют запасы муки, блинных смесей и других продовольственных товаров. В этому году более активному потреблению в преддверии масленицы способствует и праздник 8 Марта», — заключают аналитики.
Напомним, Масленицу в Ростовской области отпразднуют на неделю раньше из-за выборов.