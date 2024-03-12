265 тысяч заемщиков «Открытия» с потребкредитами перешли в ВТБ

Как сообщил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов, уже свыше 50 процентов клиентов банка «Открытие» с кредитами наличными перешли на обслуживание в ВТБ. Он подчеркнул, что для клиентов действуют прежние условия обслуживания. Кроме этого, они получают доступ к продуктам и сервисам ВТБ, пишет inkazan.ru.