265 тысяч заемщиков «Открытия» с потребкредитами перешли в ВТБ

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Главное условие интеграции бизнесов состоит в соблюдении обязательств перед заемщиками. Клиенты могут оформлять кредиты на прежних условиях.
Как сообщил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов, уже свыше 50 процентов клиентов банка «Открытие» с кредитами наличными перешли на обслуживание в ВТБ. Он подчеркнул, что для клиентов действуют прежние условия обслуживания. Кроме этого, они получают доступ к продуктам и сервисам ВТБ, пишет inkazan.ru.
Напомним, переход заемщиков с потребкредитами из «Открытия» в ВТБ начался в IV квартале прошлого года. Процедура осуществлялась на условиях переуступки прав требования долга.
По словам лидера трайба «Кредитование» банка «Открытие» Михаила Чамрова, со стороны обеих финансовых организаций прилагаются максимальные усилия для того, чтобы клиенты не испытывали дискомфорта в процессе перехода.
Чтобы удобно было погашать финансовые обязательства, достаточно открыть мастер-счет в ВТБ. Делается это бесплатно. Никаких других действий со стороны заемщиков не требуется, сказал Чамров.
Ожидается, что пик перехода клиентов из «Открытия» в ВТБ придется на конец апреля 2024 года. Предложения о переводе поступят всем владельцам дебетовых карта, заемщикам по ипотеке, вкладчикам и клиентам, оформившим автокредиты.
Перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ стартовал с декабря 2023 года. Предполагается, что в этом году с ВТБ будут объединены более двухсот пятидесяти офисов банка «Открытие». Финансовые организации полностью объединятся к концу 2024 года.