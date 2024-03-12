Атака беспилотников в Ростовской области. Рассказываем, что произошло

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Днем во вторник, 12 марта, сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев заявил об атаке БПЛА. Он просил жителей города спуститься в подвал или найти помещения без окон и сесть на пол.
Между тем, местные жители в соцсетях рассказали о сработавших системах оповещения населениях. Звуки сирен были слышны в нескольких районах города.
Вслед за этим свой комментарий дал губернатор Василий Голубев и рассказал об объявленной угрозе атаки БПЛА. Жителей города призывали спрятаться в укрытии или помещении, где нет окон.
А через несколько минут глава региона объявил отбой атаки. Он пояснил, что все воздушные цели военные поразили за пределами города. Сейчас выясняются последствия на земле.
Комментария со стороны министерства обороны пока не поступало.