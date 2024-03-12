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«Автодор» заявил об завершении ремонта на М-4 под Шахтами

«Автодор» заявил об завершении ремонта на М-4 под Шахтами. Но пробки остались

12 марта 2024, 19:19
Фото: 1MI
«Автодор» заявил об завершении ремонта на М-4 под Шахтами

«Автодор» заявил об завершении ремонта на М-4 под Шахтами

Госкомпания «Автодор» отчиталась о завершении ямочного ремонта в Ростовской области на трассе М4 «Дон» в районе Шахт — от 995-го до 1007-го километра. Движение на этом участке открыто по двум полосам.

В «Автодоре» сообщили, что до конца марта будут отремонтированы ещё два участка трассы. Первый — от 933-го до 952-го километра в Каменском районе, а второй — от 974-го до 982-го километра в Красносулинском районе, в обоих направлениях.

Однако, как сообщают водители в социальных сетях, в районе Красного Сулина все еще сохраняется большая пробка.

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Напомним, что ранее компания «Автодор» планировала закончить ремонт ям на трассе М4 «Дон» в Ростовской области до 4 марта. Однако, сроки были нарушены. Новый срок окончания ремонта был назван 15 марта, а затем он был перенесен на 30 марта.

Плохое состояние трассы М4 «Дон» привело к тому, что в конце февраля прокуратура Ростовской области подала иск против ГК «Автодор». По данным ведомства, с начала 2023 года на этом участке произошло 128 ДТП из-за повреждений дорожного покрытия.

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