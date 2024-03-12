Без глютена и жира на бедрах: три рецепта вкуснейших блинов из альтернативной муки

Всю масленичную неделю готовить блины — не лучшая идея. Отнести жирные блинчики из белой пшеничной муки, из которой чаще всего их готовят, к здоровому питанию никак нельзя — это достаточно тяжелая для желудка пища, содержащая много калорий и простых углеводов. Белая мука высшего сорта лишена многих полезных свойств. И, если какие-то витамины в ней еще содержатся, то клетчатки нет совсем, ведь при очищении и обработке зерна она идет в отходы вместе с оболочкой.