Без глютена и жира на бедрах: три рецепта вкуснейших блинов из альтернативной муки

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Всю масленичную неделю готовить блины — не лучшая идея. Отнести жирные блинчики из белой пшеничной муки, из которой чаще всего их готовят, к здоровому питанию никак нельзя — это достаточно тяжелая для желудка пища, содержащая много калорий и простых углеводов. Белая мука высшего сорта лишена многих полезных свойств. И, если какие-то витамины в ней еще содержатся, то клетчатки нет совсем, ведь при очищении и обработке зерна она идет в отходы вместе с оболочкой.
Есть люди, которым вообще нельзя пшеничную муку из-за содержащейся в ней клейковины и глютена. Например, пациентам с целиакией, у которых он может вызывать неприятные реакции организма.
Есть калорийные блины каждый день тем, кто следит за фигурой и выбирает правильное питание, также не стоит. Лучше выбирать более сбалансированными по составу рецепты.
По мнению ростовского нутрициолога Анастасии Тодоровой, вместо традиционной пшеничной муки в блинах можно использовать и альтернативную.
«Так, в кукурузной муке содержится большое количество клетчатки, а также у нее высокий гликемический индекс. Рисовая мука поможет вывести из организма вредные вещества, в ней не содержится глютен. Гречневая мука положительно влияет на состояние кожи и волос, так как в ней много белка», — объясняет эксперт.
Для блинов из кукурузной муки понадобится: 1,5 стакана кукурузной муки, 2,5 стакана молока, 2 яйца, сахар — 4 столовые ложки, 2 столовые ложки растительного масла.
Сперва взбиваем яйца с сахаром до пышной пены. Затем в яичную смесь добавляем молоко и тщательно перемешиваем. Муку нужно всыпать, равномерно перемешивая тесто венчиком, чтобы избежать комочков. После добавления муки вливаем масло.
«Чтобы блины не пригорели — предварительно хорошо разогрейте сковороду, а затем убавьте огонь и жарьте на минимальной температуре», — советует нутрициолог.
Рецептом блинов на рисовой муке с редакцией RostovGazeta поделился Леонид Макаров. По его мнению, с использованием такого вида муки блины получаются особенно нежными.
«Подготовьте заранее один стакан кипятка. В миске смешайте 3 яйца, 2 стакана молока, сахар и соль по вкусу, 1,5 стакана рисовой муки. Когда тесто будет размешано до однородности — вливаем кипяток, 3 столовые ложки растительного масла и еще раз все перемешиваем. Теперь можно жарить», — делится рецептом повар.
Леонид Макаров советует использовать для таких блинов качественную антипригарную сковороду, так как клейкой рисовой муке для безупречного отлипания требуется очень гладкая поверхность.
Шеф-повар уточняет, что у гречневых блинов есть одна особенность: они получаются ломкими, поэтому их нужно делать более толстыми, чем блины из традиционной пшеничной муки.
Три яйца взбиваем до пышной пены вместе с 1 чайной ложкой сахара и половиной чайной ложки соды. К этой смеси добавляем 600 миллилитров молока и 4 столовые ложки растительного масла.
«Блины получатся вкуснее, если перед тем, как вылить на сковороду тесто, смазать ее сливочным маслом», — советует Леонид Макаров.
Ранее RostovGazeta подсчитала, что «блинный набор» подорожал в Ростовской области до 144 рублей. Согласно данным ресурса «Чек Индекс», за год блюдо подорожало на 13%. Для анализа аналитики использовали агрегированную обезличенную информацию о продажах из сетевой и традиционной (несетевой) торговли, сферы услуг. Расчет трат на ингредиенты для «блинного набора» сделан на основе классического рецепта приготовления блюда на четырех человек. В основу брались 500 миллилитров молока, два яйца, 200 граммов пшеничной муки, три столовые ложки подсолнечного масла, одна столовая ложка сахара, половина чайной ложки соли. При этом больше всего из ингредиентов подорожали яйца — на 50-55%. Подешевело лишь подсолнечное масло, и то на 2-3%.