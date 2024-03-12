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Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Донской космонавт Чуб показал землякам теневую сторону Земли с МКС

Донской космонавт Чуб показал землякам теневую сторону Земли с МКС

12 марта 2024, 15:56
Фото: Изображение Midjourney
Донской космонавт Чуб показал землякам теневую сторону Земли с МКС

Космонавт из Новочеркасска Чуб снял переход МКС на теневую сторону Земли

Донской космонавт Николай Чуб снял уникальное видео перехода станции на теневую сторону Земли, видео поделилась пресс-служба «Роскосмоса».

В понедельник, 11 марта, госкорпорация «Роскосмос» поделилась видео, на кадрах которого запечатлен переход Международной космической станции на «темную сторону» Земли — зону, не освещенную лучами Солнца.

Видео: Видео: госкорпорация «Роскосмос», автор — Николай Чуб / 1MI

На кадрах видно панораму ночных городов, утопающих в огнях, станция постепенно перемещается на запад, пока не оказывается над океаном, где единственным источником света остается свечение верхних слоев атмосферы.

По словам представителей корпорации, автором видео стал космонавт Николай Чуб из Ростовской области, который регулярно радует жителей Земли панорамами земли и кадрами с орбиты.

Ранее жительница Ростовской области получили послание из космоса на 8 Марта.

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