Донской космонавт Чуб показал землякам теневую сторону Земли с МКС

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
В понедельник, 11 марта, госкорпорация «Роскосмос» поделилась видео, на кадрах которого запечатлен переход Международной космической станции на «темную сторону» Земли — зону, не освещенную лучами Солнца.
На кадрах видно панораму ночных городов, утопающих в огнях, станция постепенно перемещается на запад, пока не оказывается над океаном, где единственным источником света остается свечение верхних слоев атмосферы.
По словам представителей корпорации, автором видео стал космонавт Николай Чуб из Ростовской области, который регулярно радует жителей Земли панорамами земли и кадрами с орбиты.
Ранее жительница Ростовской области получили послание из космоса на 8 Марта.