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Движение перекроют на Мурлычева в Ростове-на-Дону с 24 марта

Движение перекроют на Мурлычева в Ростове-на-Дону с 24 марта

12 марта 2024, 05:55
В Ростове-на-Дону в части улицы Мурлычева ограничат движение в конце марта, заявили в департаменте автодорог.

Причиной станут работы на подземных коммуникациях. Из-за этого придется перекрыть движение по крайней правой полосе в восточном направлении.

Это касается улицы Мурлычева на участке 6-я Линия до улицы 10-я Линия. Ограничения будут действовать с 24 марта по 31 мая.

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Также появилась информация, что с 25 марта по 22 апреля нельзя будет проехать по улице Всесоюзной. Дело в том, что рабочие будут заниматься строительством канализационного коллектора.

Ранее стало известно, что электричкам в регионе поменяют расписание движения до 20 апреля.

До этого несколько улиц закрыли для проезда в Ростове-на-Дону с 11 марта

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ограничение движения#Мурлычева#Подземные коммуникации
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