Движение перекроют на Мурлычева в Ростове-на-Дону с 24 марта

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
Причиной станут работы на подземных коммуникациях. Из-за этого придется перекрыть движение по крайней правой полосе в восточном направлении.
Это касается улицы Мурлычева на участке 6-я Линия до улицы 10-я Линия. Ограничения будут действовать с 24 марта по 31 мая.
Также появилась информация, что с 25 марта по 22 апреля нельзя будет проехать по улице Всесоюзной. Дело в том, что рабочие будут заниматься строительством канализационного коллектора.
Ранее стало известно, что электричкам в регионе поменяют расписание движения до 20 апреля.
До этого несколько улиц закрыли для проезда в Ростове-на-Дону с 11 марта