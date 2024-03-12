Эксперт рассказал о причинах крушения Ил-76 в Иваново

«Когда в двигатель попадают птицы, он может перестать работать. Но это выглядит совсем иначе. При этом не происходит пожаров. Такие случаи уже случались в России, даже когда птицы попадали в оба двигателя одновременно, но пожара не было. Просто теряется мощность», — подчеркнул эксперт.