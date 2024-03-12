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Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Эксперт рассказал о причинах крушения Ил-76 в Иваново

12 марта 2024, 15:19
В Иваново произошла авиационная катастрофа. Военный транспортный самолет Ил-76 загорелся в воздухе и упал, не успев достичь аэродрома «Северный». Пилоты сумели увести самолет от зданий, поэтому на земле нет разрушений. На место происшествия уже выехали экстренные службы.

Эксперт в области авиации Вадим Лукашевич рассказал о возможных причинах этой трагедии.

«Двигатель может загореться из-за неисправности, проблем с системой подачи топлива или электрической системой. Нельзя исключить и возможность диверсии. Если посмотреть видео, мы можем увидеть обширное горение — горит керосин. Похоже, что повреждена топливная магистраль, и топливо вытекает. Однако, чтобы установить точную причину, нужно провести осмотр самолета специалистами», — сообщил наш собеседник из интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Лукашевич уверен только в одном — в данном случае нет вероятности того, что в двигатели попали посторонние объекты.

«Когда в двигатель попадают птицы, он может перестать работать. Но это выглядит совсем иначе. При этом не происходит пожаров. Такие случаи уже случались в России, даже когда птицы попадали в оба двигателя одновременно, но пожара не было. Просто теряется мощность», — подчеркнул эксперт.

На данный момент известно о нахождении тел пятерых погибших на месте крушения. Всего на борту находились 15 человек.

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