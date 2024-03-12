Губернатор Голубев сделал заявление об атаке беспилотников на Таганрог

Posted 12 марта 2024, 09:35
Published 12 марта 2024, 09:35
Modified 12 марта 2024, 09:37
Updated 12 марта 2024, 09:37
Он попросил тех, кто находится дома, не подходить к окнам. Лучше укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
«Подойдут коридор, ванная, туалет, кладовая. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — заявил глава региона.
Ранее об угрозе заявлял сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев и советовал спуститься в подвалы. Пользователи в соцсетях написали, что все должно быть хорошо.
Также горожане рассказали о сработавшей сирене, которую слышали в нескольких районах города.
Добавим, что никакой информации о разрушениях или раненых не поступало.