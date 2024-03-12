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Posted 12 марта 2024, 09:35

Published 12 марта 2024, 09:35

Modified 12 марта 2024, 09:37

Updated 12 марта 2024, 09:37

Глава Ростовской области Голубев заявил об угрозе атаки беспилотниками

Губернатор Голубев сделал заявление об атаке беспилотников на Таганрог

12 марта 2024, 09:35
Фото: 1MI. Глава Ростовской области Голубев заявил об угрозе атаки беспилотниками
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Атака ВСУ на Таганрог 12 марта
В Таганроге во вторник, 12 марта, объявлена угроза атаки беспилотниками, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он попросил тех, кто находится дома, не подходить к окнам. Лучше укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

«Подойдут коридор, ванная, туалет, кладовая. Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — заявил глава региона.

Сирены сработали в Таганроге из-за атаки беспилотника
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Ранее об угрозе заявлял сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев и советовал спуститься в подвалы. Пользователи в соцсетях написали, что все должно быть хорошо.

Также горожане рассказали о сработавшей сирене, которую слышали в нескольких районах города.

Добавим, что никакой информации о разрушениях или раненых не поступало.

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