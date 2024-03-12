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Published Сегодня, 08:54

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Подросток-курьер на самокате сбил женщину в Ростове, она госпитализирована

Курьер на самокате сбил женщину в Ростове, она госпитализирована

12 марта 2024, 08:54
Фото: ГИБДД по РО
Подросток-курьер на самокате сбил женщину в Ростове, она госпитализирована
Авария с участием самокатчика произошла в Ростове на Добровольского вечером 11 марта, рассказали в управлении ГИБДД.

Управлял самокатом 18-летний юноша. Он работает курьером в службе доставки. Молодой человек ехал по двору рядом с домом №3/1 на Добровольского. Там он сбил 57-летнюю женщину. Она переходила дорогу по ходу движения самоката.

Сейчас женщина с травмами доставлена в больницу.

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Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, урбанист Артемий Зайцев предложил ограничить скорость электросамокатов в Ростове.

Ранее в Ростовской области местному жителю дали условный срок за пьяную езду на самокате. У него также отобрали права на вождение транспортного средства на два года.

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