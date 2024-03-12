Курьер на самокате сбил женщину в Ростове, она госпитализирована

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Управлял самокатом 18-летний юноша. Он работает курьером в службе доставки. Молодой человек ехал по двору рядом с домом №3/1 на Добровольского. Там он сбил 57-летнюю женщину. Она переходила дорогу по ходу движения самоката.
Сейчас женщина с травмами доставлена в больницу.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, урбанист Артемий Зайцев предложил ограничить скорость электросамокатов в Ростове.
Ранее в Ростовской области местному жителю дали условный срок за пьяную езду на самокате. У него также отобрали права на вождение транспортного средства на два года.