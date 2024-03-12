Льготное кредитование теперь доступно для малых технологических компаний

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Для компаний из высокотехнологичного сегмента, которые уже включены в программу господдержки, максимальная сумма финансирования составляет 500 миллионов рублей. Для малого технологического бизнеса, который только включили в перечень поддерживаемого, размер кредитования может составлять до 1 миллиарда рублей, передает regnum.ru.
Расширением программы и определением условий, которым должны соответствовать претенденты на господдержку, занимались Минэкономразвития России совместно с Корпорацией МСП по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Подать заявку на льготное финансирование можно через цифровую платформу МСП.РФ. Срок рассмотрения обращения — до полутора месяцев. Кредитование осуществляет МСП Банк.
С требованиями к малым технологическим компаниям (МТК), которые могут рассчитывать на поддержку, можно ознакомиться на сайте министерства. В их число входят предприятия из списка 14 приоритетных высокотехнологичных направлений: ИИ-разработчики, создатели квантовых коммуникаций, современных и перспективных сетей мобильной связи, компании из отрасли водородной энергетики и не только.
Привлеченные кредиты они смогут направить на инвестиционные или оборотные цели.
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что льготное финансирование поможет высокотехнологичным компаниям МСП активнее воплощать в жизнь свои задумки, развиваться и превращаться в национальных лидеров по своим направлениям.
Сегодня 1,7 тысячи компаниям уже присвоен статус МТК. Его необходимо получить, чтобы рассчитывать на эту господдержку, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Также, добавил он, компания должна иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей, среднегодовой прирост — не менее 10%, владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности. Исаевич подчеркнул, что инновационные МСП продолжат получать кредиты по данной программе.