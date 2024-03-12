Льготное кредитование теперь доступно для малых технологических компаний

С требованиями к малым технологическим компаниям (МТК), которые могут рассчитывать на поддержку, можно ознакомиться на сайте министерства. В их число входят предприятия из списка 14 приоритетных высокотехнологичных направлений: ИИ-разработчики, создатели квантовых коммуникаций, современных и перспективных сетей мобильной связи, компании из отрасли водородной энергетики и не только.