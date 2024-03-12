На Дону заблокировали сайты, незаконно торгующие лекарствами от рака и импотенции

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
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Updated Сегодня, 12:50
В понедельник, 11 марта, сотрудники Росздравнадзора подвели итоги работы зимой 2023–2024 года. По данным надзорного органа, в период с декабря 2023 по февраль 2024 года в Ростовской области выявили и заблокировали 251 сайт, который занимался незаконной торговлей лекарственными препаратами от онкологических заболеваний, гепатита, диабета и мужского бессилия. Злоумышленники продавали дончанам лекарства по завышенным ценам.
В настоящий момент деятельность всех сайтов прекращена благодаря блокировкам. Дончанам напоминают, что покупка лекарств из неизвестных источников является незаконной и может создать угрозу для жизни и здоровья покупателя.
Ранее в Ростовской области спасли дончанина, страдающего от рака груди.