На Дону заблокировали сайты, незаконно торгующие лекарствами от рака и импотенции

В понедельник, 11 марта, сотрудники Росздравнадзора подвели итоги работы зимой 2023–2024 года. По данным надзорного органа, в период с декабря 2023 по февраль 2024 года в Ростовской области выявили и заблокировали 251 сайт, который занимался незаконной торговлей лекарственными препаратами от онкологических заболеваний, гепатита, диабета и мужского бессилия. Злоумышленники продавали дончанам лекарства по завышенным ценам.