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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

На Дону заблокировали сайты, незаконно торгующие лекарствами от рака и импотенции

На Дону заблокировали сайты, незаконно торгующие лекарствами от рака и импотенции

12 марта 2024, 12:48
Фото: Pxhere
На Дону заблокировали сайты, незаконно торгующие лекарствами от рака и импотенции

Зимой под блокировку попал 251 сайт, торгующий лекарствами в Ростовской области

В Ростовской области более 250 сайтов были заблокированы за незаконную торговлю медицинскими препаратами, об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

В понедельник, 11 марта, сотрудники Росздравнадзора подвели итоги работы зимой 2023–2024 года. По данным надзорного органа, в период с декабря 2023 по февраль 2024 года в Ростовской области выявили и заблокировали 251 сайт, который занимался незаконной торговлей лекарственными препаратами от онкологических заболеваний, гепатита, диабета и мужского бессилия. Злоумышленники продавали дончанам лекарства по завышенным ценам.

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В настоящий момент деятельность всех сайтов прекращена благодаря блокировкам. Дончанам напоминают, что покупка лекарств из неизвестных источников является незаконной и может создать угрозу для жизни и здоровья покупателя.

Ранее в Ростовской области спасли дончанина, страдающего от рака груди.

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