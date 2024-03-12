«Накатался»: в Ростове сломался новый автобус-гармошка

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Вечером 12 марта Telegram-канал «Ростов Папа» поделился видео, на котором сняли эвакуацию нового автобуса-гармошки, который сломался на улице Таганрогской. На видео видно, что с линии сошел автобус маршрута №1А, курсирующий между СЖМ и центром города — улицей Дмитрия Петрова и Главным автовокзалом.
На видео видно, что синий автобус эвакуирует тягач Техпомощи. Что именно стало причиной поломки не сообщается.
«Ломаются, потому что б/у», «Накатался!», «Не такой, значит, он и новый», «На то она и техника, чтобы ломаться, при том, что ещё и гармошка. Попробуй одновременно ехать и играть», — прокомментировали увиденное ростовчане.