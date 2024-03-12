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Published Сегодня, 17:42

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Updated Сегодня, 17:44

«Накатался»: в Ростове сломался новый автобус-гармошка

«Накатался»: в Ростове сломался новый автобус-гармошка

12 марта 2024, 17:42
Фото: 1MI
«Накатался»: в Ростове сломался новый автобус-гармошка

В Ростове автобус-гармошка сошел с маршрута из-за поломки

В Ростове на улице Таганрогской сломался новый автобус-гармошка, об этом сообщили очевидцы.

Вечером 12 марта Telegram-канал «Ростов Папа» поделился видео, на котором сняли эвакуацию нового автобуса-гармошки, который сломался на улице Таганрогской. На видео видно, что с линии сошел автобус маршрута №1А, курсирующий между СЖМ и центром города — улицей Дмитрия Петрова и Главным автовокзалом.

Видео: Видео: Telegram-канал «Ростов Папа» / 1MI

На видео видно, что синий автобус эвакуирует тягач Техпомощи. Что именно стало причиной поломки не сообщается.

«Ломаются, потому что б/у», «Накатался!», «Не такой, значит, он и новый», «На то она и техника, чтобы ломаться, при том, что ещё и гармошка. Попробуй одновременно ехать и играть», — прокомментировали увиденное ростовчане.

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Ранее другой автобус-гармошка сломался всего за пять дней после выхода на маршрут.

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