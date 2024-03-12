Наложили 30 швов: стая собак напала на 9-летнюю девочку в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Правоохранители получили информацию о нападении агрессивных животных на ребенка. Девочка получила раны, ее доставили в больницу, где оказали помощь.
«Сейчас проводится проверка. Материалы изъяты из органов полиции и переданы в следственное управление СКР по региону», — уточнили в Следкоме.
Как пишет издание 1RND, ЧП случилось днем 9 марта на улице Звонкой. Ребенок направлялся в магазин за хлебом. «Собаки буквально откусывали мясо, ребенку наложили 30 швов», — сообщил очевидец. Спас девочку водитель машины, который в этот момент проезжал рядом с этим местом.
Отмечается, что проверка коснется и должностных лиц, на которых лежит ответственность за отлов бездомных животных.
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До этого медики спасли женщине палец, откушенный собакой.