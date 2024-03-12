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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 09:20

Стая собак напала на 9-летнюю девочку в Ростове-на-Дону

Наложили 30 швов: стая собак напала на 9-летнюю девочку в Ростове-на-Дону

12 марта 2024, 09:18
Фото: 1MI
Стая собак напала на 9-летнюю девочку в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону девятилетняя девочка попала в больницу после нападения на нее собак, сообщили в региональном УСКР.

Правоохранители получили информацию о нападении агрессивных животных на ребенка. Девочка получила раны, ее доставили в больницу, где оказали помощь.

«Сейчас проводится проверка. Материалы изъяты из органов полиции и переданы в следственное управление СКР по региону», — уточнили в Следкоме.

Как пишет издание 1RND, ЧП случилось днем 9 марта на улице Звонкой. Ребенок направлялся в магазин за хлебом. «Собаки буквально откусывали мясо, ребенку наложили 30 швов», — сообщил очевидец. Спас девочку водитель машины, который в этот момент проезжал рядом с этим местом.

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Отмечается, что проверка коснется и должностных лиц, на которых лежит ответственность за отлов бездомных животных.

Ранее Азовский район Ростовской области попал под карантин из-за плотоядной собаки. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого медики спасли женщине палец, откушенный собакой.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Нападение#Собаки#УСКР
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