Наложили 30 швов: стая собак напала на 9-летнюю девочку в Ростове-на-Дону

Как пишет издание 1RND, ЧП случилось днем 9 марта на улице Звонкой. Ребенок направлялся в магазин за хлебом. «Собаки буквально откусывали мясо, ребенку наложили 30 швов», — сообщил очевидец. Спас девочку водитель машины, который в этот момент проезжал рядом с этим местом.