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Published Сегодня, 04:56

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Updated Сегодня, 04:58

Жителей Ростовской области начали обманывать от имени начальников

Новая схема мошенничества начала распространяться по Ростовской области

12 марта 2024, 04:56
Фото: 1MI

Жителей Ростовской области начали обманывать от имени начальников

В Ростовской области появилась новая схема мошенничества и людей обманывают лжеработодатели, сообщили в региональном УМВД.

У мошенников появился новый метод обмана. Преступник может выдать себя за вашего начальника — не лично, а через мессенджер. Его имя можно легко найти в Интернете.

В полицию обратился 55-летний мужчина, работающий в медицинском учреждении, и рассказал, что получил звонок в мессенджере от человека, представившегося его начальником. Этот человек сообщил, что необходимо обсудить вопросы с правоохранителями и следует выполнять все указания.

После этого позвонил мужчина и объяснил, что набрал через мессенджер в целях конфиденциальности. Собеседник рассказал, что на имя потерпевшего якобы пытаются взять 1,2 миллиона рублей кредита.

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А далее мужчину соединили с другим человеком, который представился сотрудником банка. Он убедил его взять кредиты и перевести деньги на якобы безопасный счет.

«После того, как я внимательно выслушал инструкции, я подал заявки в нескольких банках и получил одобрение на необходимую сумму. Затем я снял все деньги, поехал в отделение банка и перевел 1 200 000 рублей на указанные мне счета», — рассказывает пострадавший.

После завершения всех операций он приехал на работу и сообщил своему начальнику о случившемся. Однако тот был не в курсе о звонке и объяснил, что его аккаунт взломали, и вероятно, с ним общались мошенники.

Тогда потерпевший обратился в полицию, а по факту случившегося возбудили уголовное дело.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенничество#Происшествия#Лжеработодатели
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