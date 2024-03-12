Общерегиональный марафон «Корзина доброты» от «Пятерочки» собрал 28,2 тонны продуктов

Акция состоялась еще в начале марта. В первые два дня месяца жители Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского и Ставропольского края, а также Республики Адыгея жертвовали продукты с длительным сроком хранения людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Чаще всего в «Корзину» попадали чай, сахар, печенье, орехи, подсолнечное масло, консервы, крупы, сухофрукты и т. д. Все купленные благотворителями продукты передавались волонтерам «Пятёрочки» в закассовой зоне, а затем они отправлялись на склад банка еды «Русь». Уже на складе все собранное продовольствие распределялось по наборам. В результате 4687 сформированные «корзины» отправились к одиноким пенсионерам и многодетным семьям из 62 населенных пунктов нашей страны.