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Общерегиональный марафон «Корзина доброты» от «Пятерочки» собрал 28,2 тонны продуктов

Общерегиональный марафон «Корзина доброты» от «Пятерочки» собрал 28,2 тонны продуктов

12 марта 2024, 15:58
Фото: X5 Group
Дополнительный общерегиональный марафон «Корзина доброты» по сбору продовольственной помощи в честь своего 25-летия провела торговая сеть «Пятёрочка». Собирали необходимые продукты в том числе и в Ростовской области.

Всего же в приуроченном к юбилею марафоне приняли участие более 2100 «Пятёрочек» из 12 регионов страны. Собрать удалось более 28 тонн продовольствия. Благодаря этому помощь получили практически 12 тысяч нуждающихся.

Акция состоялась еще в начале марта. В первые два дня месяца жители Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского и Ставропольского края, а также Республики Адыгея жертвовали продукты с длительным сроком хранения людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Чаще всего в «Корзину» попадали чай, сахар, печенье, орехи, подсолнечное масло, консервы, крупы, сухофрукты и т. д. Все купленные благотворителями продукты передавались волонтерам «Пятёрочки» в закассовой зоне, а затем они отправлялись на склад банка еды «Русь». Уже на складе все собранное продовольствие распределялось по наборам. В результате 4687 сформированные «корзины» отправились к одиноким пенсионерам и многодетным семьям из 62 населенных пунктов нашей страны.

Напомним, что социальный проект «Корзина доброты» был запущен X5 Group и банком еды «Русь» еще в 2015 году.

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