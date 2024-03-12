Очевидец из Таганрога заявил, что не слышал воя сирен из-за угрозы удара БПЛА

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Напомним, что сегодня в районе полудня была совершена попытка атаки беспилотником на Таганрог. Власти города призвали горожан спуститься на нижние этажи, в подвал, или сесть на пол в доме там, где нет окон.
Житель Таганрога Иван [имя изменено по его просьбе] рассказывает, что работал в центре города и ничего не слышал. Возможно, из-за грохота строительной техники.
«Увидел, мне друзья написали, что по городу звучат сирены. Но мне было некогда отвлекаться, работал же. А когда позже вышел на улицу — небо чистое, все нормально», — отмечает Иван.
Собеседник разъясняет, что многие в Таганроге уже привыкли к различным громким звукам и не обращают на них внимания.
Ранее политолог рассказал RostovGazeta, что не исключены новые попытки атак беспилотниками Таганрога.