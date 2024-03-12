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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Житель Таганрога рассказал, что не слышал сирен из-за беспилотника

Очевидец из Таганрога заявил, что не слышал воя сирен из-за угрозы удара БПЛА

12 марта 2024, 11:28
Фото: mil.ru
Житель Таганрога рассказал, что не слышал сирен из-за беспилотника
Очевидец из Таганрога рассказал корреспонденту RostovGazeta о том, что происходит в городе после отмены угрозы атаки БПЛА 12 марта.

Напомним, что сегодня в районе полудня была совершена попытка атаки беспилотником на Таганрог. Власти города призвали горожан спуститься на нижние этажи, в подвал, или сесть на пол в доме там, где нет окон.

Житель Таганрога Иван [имя изменено по его просьбе] рассказывает, что работал в центре города и ничего не слышал. Возможно, из-за грохота строительной техники.

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«Увидел, мне друзья написали, что по городу звучат сирены. Но мне было некогда отвлекаться, работал же. А когда позже вышел на улицу — небо чистое, все нормально», — отмечает Иван.

Собеседник разъясняет, что многие в Таганроге уже привыкли к различным громким звукам и не обращают на них внимания.

Ранее политолог рассказал RostovGazeta, что не исключены новые попытки атак беспилотниками Таганрога.

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