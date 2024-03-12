Огромная пробка сковала трассу Ростов-Таганрог из-за ДТП с военными грузовиками

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Вечером 12 марта сервис «Яндекс Карты» сообщил, что на трассе Е-58, связывающей Ростов-на-Дону с Таганрогом, возникла пробка протяженностью 12,5 километра. Затор растянулся от территории Синявского сельского поселения до развязки на Таганрогскую птицефабрику в восточном направлении. Автомобилисты сообщили, что полоса занята полностью, и объезд на «Европейском маршруте 58» не предусмотрен.
В это же время Telegram-канал «Ростов Главный» объявил, что причиной огромного затора стало ДТП с участием военных грузовиков, замеченное читателями. По словам дончан, военные КамАЗы раскинуло на две полосы, из-за чего не удается проехать затор. Никаких данных о пострадавших или возможных последствиях ДТП не поступало, журналисты направили запрос в ГИБДД по Ростовской области, чтобы выяснить причины и обстоятельства аварии.
Пока автомобилистам рекомендуется учитывать дорожную обстановку и закладывать 45 минут на проезд затора при расчете времени в пути.