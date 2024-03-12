Огромная пробка сковала трассу Ростов-Таганрог из-за ДТП с военными грузовиками

В это же время Telegram-канал «Ростов Главный» объявил, что причиной огромного затора стало ДТП с участием военных грузовиков, замеченное читателями. По словам дончан, военные КамАЗы раскинуло на две полосы, из-за чего не удается проехать затор. Никаких данных о пострадавших или возможных последствиях ДТП не поступало, журналисты направили запрос в ГИБДД по Ростовской области, чтобы выяснить причины и обстоятельства аварии.