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Огромную школу с оборудованием для блогеров построят в Ростове-на-Дону

Огромную школу с оборудованием для блогеров построят в Ростове-на-Дону

12 марта 2024, 12:47
Фото: Администрация Ростова
Огромную школу с оборудованием для блогеров построят в Ростове-на-Дону

В Ростове экспертиза одобрила проект школы на Вертолетном поле

В Ростове-на-Дону планируется построить школу на 1,1 тысячи мест, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Уже получено положительные заключение госэкспертизы, сама школа появится на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ». Здание будет разделено на четыре функциональных блока, в том числе появятся столовая, актовый зал, читальный зал, помещения стрелкового кружка.

Кроме того, в проект включили мастерские по обработке древесины, металла и тканей. Появится и коворкинг-зона, где ученики смогут позаниматься, подготовить доклад или отдохнуть.

В Ростове-на-Дону построят школы на несколько тысяч мест
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В Ростове-на-Дону планируется построить школу на 1,1 тысячи мест, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.В Ростове-на-Дону планируется построить школу на 1,1 тысячи мест, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
В Ростове-на-Дону планируется построить школу на 1,1 тысячи мест, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.В Ростове-на-Дону планируется построить школу на 1,1 тысячи мест, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
В Ростове-на-Дону планируется построить школу на 1,1 тысячи мест, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.В Ростове-на-Дону планируется построить школу на 1,1 тысячи мест, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
В Ростове-на-Дону планируется построить школу на 1,1 тысячи мест, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.В Ростове-на-Дону планируется построить школу на 1,1 тысячи мест, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
В Ростове-на-Дону планируется построить школу на 1,1 тысячи мест, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Фото: Администрация Ростова

Сделают также медиастудию с оборудованием для получения знания о фотографии, видеосъемке и монтаже, блогинге. Здесь же хотят установить экран для показа готовых видео.

Что касается пришкольной зоны, то предусмотрят поле для мини-футбола, круговую беговую дорожку и площадки для различных игр.

Работы начнутся после появления финансирования, они займут примерно 22 месяца.

Ранее стало известно, что Ростов получит 9 миллиардов рублей на больницу, дорогу, институт и общежитие.

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