Огромную школу с оборудованием для блогеров построят в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Уже получено положительные заключение госэкспертизы, сама школа появится на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ». Здание будет разделено на четыре функциональных блока, в том числе появятся столовая, актовый зал, читальный зал, помещения стрелкового кружка.
Кроме того, в проект включили мастерские по обработке древесины, металла и тканей. Появится и коворкинг-зона, где ученики смогут позаниматься, подготовить доклад или отдохнуть.
Сделают также медиастудию с оборудованием для получения знания о фотографии, видеосъемке и монтаже, блогинге. Здесь же хотят установить экран для показа готовых видео.
Что касается пришкольной зоны, то предусмотрят поле для мини-футбола, круговую беговую дорожку и площадки для различных игр.
Работы начнутся после появления финансирования, они займут примерно 22 месяца.
Ранее стало известно, что Ростов получит 9 миллиардов рублей на больницу, дорогу, институт и общежитие.