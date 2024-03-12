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Published Сегодня, 12:42

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Updated Сегодня, 12:44

Политолог Баширов разъяснил, что является целью беспилотников в Таганроге

Политолог Баширов назвал цель атаки беспилотников в Таганроге

12 марта 2024, 12:42
Фото: mil.ru
Политолог Баширов разъяснил, что является целью беспилотников в Таганроге
Атака беспилотниками Таганрога — это попытка запугать население, сообщил RostovGazeta российский политолог Марат Баширов.

Политолог делится мнением, что подобные атаки Таганрога вряд ли продолжатся после выборов.

«То, что мы наблюдаем сейчас — это больше психологическое давление. Обычно в первую очередь должны поражаться военные цели, а мы видим откровенную атаку на гражданские объекты. Именно поэтому я связываю это с выборами», — отмечает Марат Баширов.

Спикер разъясняет, что эффективность таких ударов очень низкая. Но людям неприятно слышать грохот в небе. Да и когда эффективно работает ПВО, по словам эксперта, всегда есть риски от падения обломков.

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«Думаю, возможности для применения беспилотников у них ограничены. Сказать однозначно, закончатся у них дроны или нет, сложно. Но приоритеты после выборов однозначно будут смещать, это понятно», — делится мнением политолог.

Эксперт поддерживает властей региона, которые призывают людей думать о мерах безопасности.

«Системы оповещения власти создают не просто так. Если есть угроза, нужно четко понимать, куда пойдешь. Иметь при себе маленький рюкзачок с вещами первой необходимости. Особенно это важно, если есть дети. Не следует забывать и о домашних животных. На короткое время их можно брать с собой в укрытия», — констатирует собеседник.

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