Политолог Баширов назвал цель атаки беспилотников в Таганроге

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Политолог делится мнением, что подобные атаки Таганрога вряд ли продолжатся после выборов.
«То, что мы наблюдаем сейчас — это больше психологическое давление. Обычно в первую очередь должны поражаться военные цели, а мы видим откровенную атаку на гражданские объекты. Именно поэтому я связываю это с выборами», — отмечает Марат Баширов.
Спикер разъясняет, что эффективность таких ударов очень низкая. Но людям неприятно слышать грохот в небе. Да и когда эффективно работает ПВО, по словам эксперта, всегда есть риски от падения обломков.
«Думаю, возможности для применения беспилотников у них ограничены. Сказать однозначно, закончатся у них дроны или нет, сложно. Но приоритеты после выборов однозначно будут смещать, это понятно», — делится мнением политолог.
Эксперт поддерживает властей региона, которые призывают людей думать о мерах безопасности.
«Системы оповещения власти создают не просто так. Если есть угроза, нужно четко понимать, куда пойдешь. Иметь при себе маленький рюкзачок с вещами первой необходимости. Особенно это важно, если есть дети. Не следует забывать и о домашних животных. На короткое время их можно брать с собой в укрытия», — констатирует собеседник.