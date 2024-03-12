Политолог Баширов назвал цель атаки беспилотников в Таганроге

«Системы оповещения власти создают не просто так. Если есть угроза, нужно четко понимать, куда пойдешь. Иметь при себе маленький рюкзачок с вещами первой необходимости. Особенно это важно, если есть дети. Не следует забывать и о домашних животных. На короткое время их можно брать с собой в укрытия», — констатирует собеседник.