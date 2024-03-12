Политолог Михайлов не исключил новые атаки беспилотников на Таганрог

«Без лишних дифирамбов могу сказать, что точно знаю — Таганрог неплохо защищен. Первая попытка атаки беспилотников в ночь с восьмого на девятое марта больше была похожа на проверочную акцию — такое большое количество на прорыв было сделано с целью „авось что-то долетит“. Эту атаку отбили. Сейчас, вероятно, наблюдается повторение», — отмечает Евгений Михайлов.