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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Политолог Михайлов рассказал о плане Украины на предвыборные дни в Ростовской области

Политолог Михайлов не исключил новые атаки беспилотников на Таганрог

12 марта 2024, 10:20
Фото: mil.ru
Политолог Михайлов рассказал о плане Украины на предвыборные дни в Ростовской области
Украина утвердила некий план, реализация которого началась самой крупной попыткой атаки Таганрога в ночь с 8 на 9 марта, сообщил RostovGazeta политолог и эксперт Евгений Михайлов.

Политолог рассказывает, что сейчас ему звонят жители Таганрога, рассказывая о работе сирен в городе.

«Без лишних дифирамбов могу сказать, что точно знаю — Таганрог неплохо защищен. Первая попытка атаки беспилотников в ночь с восьмого на девятое марта больше была похожа на проверочную акцию — такое большое количество на прорыв было сделано с целью „авось что-то долетит“. Эту атаку отбили. Сейчас, вероятно, наблюдается повторение», — отмечает Евгений Михайлов.

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Эксперт разъясняет, что Таганрог является важнейшим стратегическим центром. Поэтому не следует исключать, что город может стать одной из возможных целей для новых попыток провокаций.

Ранее RostovGazeta сообщала, как власти Таганрога призвали горожан обезопасить себя при атаке.

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