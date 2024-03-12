Политолог Сухарь рассказал о ситуации перед выборами в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В 2024 году выборы президента России пройдут три дня с 15 по 17 марта. В ряде регионов, и, в первую очередь, в новых, уже началось досрочное голосование. Впервые на выборах будет возможность отдать свой голос дистанционно, через портал «Госуслуги».
«Российские военные уже проголосовали в новых регионах, в Сирии, и ряде других мест, где выполняют свой служебный долг», — отмечает Александр Сухарь.
Политолог добавляет, что из-за специфики южных регионов избирательная кампания в Ростовской области проходит достаточно сдержанно.
«У нас больше внимания уделяется не агитации, а мерам безопасности», — разъясняет собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за выборов президента в Ростовской области проверяли групповые чаты.