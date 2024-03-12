Политолог Сухарь рассказал о ситуации перед выборами в Ростовской области

В 2024 году выборы президента России пройдут три дня с 15 по 17 марта. В ряде регионов, и, в первую очередь, в новых, уже началось досрочное голосование. Впервые на выборах будет возможность отдать свой голос дистанционно, через портал «Госуслуги».