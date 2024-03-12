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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Политолог Сухарь спрогнозировал, как пройдут выборы президента в Ростовской области

Политолог Сухарь рассказал о ситуации перед выборами в Ростовской области

12 марта 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney
Политолог Сухарь спрогнозировал, как пройдут выборы президента в Ростовской области
Предвыборная кампания в южных регионах, и в частности, в Ростовской области, проходит сдержанно. Очевидно, это связано с близостью проведения специальной военной операции, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

В 2024 году выборы президента России пройдут три дня с 15 по 17 марта. В ряде регионов, и, в первую очередь, в новых, уже началось досрочное голосование. Впервые на выборах будет возможность отдать свой голос дистанционно, через портал «Госуслуги».

«Российские военные уже проголосовали в новых регионах, в Сирии, и ряде других мест, где выполняют свой служебный долг», — отмечает Александр Сухарь.

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Политолог добавляет, что из-за специфики южных регионов избирательная кампания в Ростовской области проходит достаточно сдержанно.

«У нас больше внимания уделяется не агитации, а мерам безопасности», — разъясняет собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за выборов президента в Ростовской области проверяли групповые чаты.

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