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Published Сегодня, 09:42

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Updated Сегодня, 09:44

«Последствия уточняются»: отбой атаки БПЛА объявлен в Таганроге

«Последствия уточняются»: Голубев дал отбой по угрозе атаки в Таганроге

12 марта 2024, 09:42
Фото: Изображение Midjourney
«Последствия уточняются»: отбой атаки БПЛА объявлен в Таганроге

Голубев дал отбой по угрозе атаки в Таганроге

Воздушные цели смогли уничтожить до их прилета в Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Силы ПВО смогли уничтожить БПЛА, направлявшиеся в Таганрог, за пределами города. Ранее в Таганроге сработали экстренные сирены. Местных жителей попросили спуститься в укрытия и подвалы. Сейчас власти дали отбой по атаке БПЛА.

«Последствия на земле уточняются оперативными службами», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор Голубев сделал заявление об атаке беспилотников на Таганрог
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Сколько беспилотников пытались атаковать Таганрог, пока неизвестно. В Минобороны атаку не комментировали.

Напомним, в ночь на 9 марта Ростовскую область атаковал 41 беспилотник. Цели уничтожили в небе над Таганрогом и Морозовском.

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