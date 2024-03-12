«Последствия уточняются»: Голубев дал отбой по угрозе атаки в Таганроге

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Силы ПВО смогли уничтожить БПЛА, направлявшиеся в Таганрог, за пределами города. Ранее в Таганроге сработали экстренные сирены. Местных жителей попросили спуститься в укрытия и подвалы. Сейчас власти дали отбой по атаке БПЛА.
«Последствия на земле уточняются оперативными службами», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Сколько беспилотников пытались атаковать Таганрог, пока неизвестно. В Минобороны атаку не комментировали.
Напомним, в ночь на 9 марта Ростовскую область атаковал 41 беспилотник. Цели уничтожили в небе над Таганрогом и Морозовском.