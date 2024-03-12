«Последствия уточняются»: Голубев дал отбой по угрозе атаки в Таганроге

Силы ПВО смогли уничтожить БПЛА, направлявшиеся в Таганрог, за пределами города. Ранее в Таганроге сработали экстренные сирены. Местных жителей попросили спуститься в укрытия и подвалы. Сейчас власти дали отбой по атаке БПЛА.