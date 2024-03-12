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Published Сегодня, 20:45

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Updated Сегодня, 20:56

Пожар вспыхнул в ночном клубе «Мед» в Ростове во время концерта рэпера

Пожар вспыхнул в ночном клубе «Мед» в Ростове во время концерта рэпера

12 марта 2024, 20:45
Фото: 1MI
Пожар вспыхнул в ночном клубе «Мед» в Ростове во время концерта рэпера
В ночном клубе «Мед» в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар вечером 12 марта, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Пожар вспыхнул во время выступления рэпера Shadowraze. Помещение заволокло дымом, что зрители сначала приняли за элемент шоу-программы, но концерт остановили.

Ростовские Telegram-каналы сообщают, что пожар тут же потушили и концерт продолжился, но пользователи в соцсетях при этом пишут, что посетителей всё же эвакуировали.

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В региональном ГУ МЧС России на запрос журналистов о пожаре пока не ответили. Информация о происшествии не подтверждена и будет уточняться.

Ранее в Шахтах маршрутка загорелась прямо в момент движения. Водитель остановил машину, зашел в салон и помог эвакуироваться пассажирам. Их было 15 человек.

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#Город#Ростов-на-Дону#Пожар#Крупный пожар#Ночной клуб#Происшествия
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