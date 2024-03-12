Пожар вспыхнул в ночном клубе «Мед» в Ростове во время концерта рэпера

Posted Сегодня, 20:45
Published Сегодня, 20:45
Modified Сегодня, 20:56
Updated Сегодня, 20:56
Пожар вспыхнул во время выступления рэпера Shadowraze. Помещение заволокло дымом, что зрители сначала приняли за элемент шоу-программы, но концерт остановили.
Ростовские Telegram-каналы сообщают, что пожар тут же потушили и концерт продолжился, но пользователи в соцсетях при этом пишут, что посетителей всё же эвакуировали.
В региональном ГУ МЧС России на запрос журналистов о пожаре пока не ответили. Информация о происшествии не подтверждена и будет уточняться.
Ранее в Шахтах маршрутка загорелась прямо в момент движения. Водитель остановил машину, зашел в салон и помог эвакуироваться пассажирам. Их было 15 человек.