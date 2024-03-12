«Просто возня в песке»: стоит ли смотреть фильм «Дюна: Часть вторая». Отзывы зрителей

«Вторая часть продолжает первый фильм, но сюжет тут настолько мутный, сложный и непонятный, что надо читать первоисточник, чтобы ясно и четко воспринимать то, что происходит на экране. В фильме много сражений, но кто хороший, а кто плохой, понимаешь только тогда, когда покажут лицо героя вблизи. А до этого смотришь на укутанных в одежды с ног до головы толпы людей, бегущих стенка на стенку — просто возня в песке», — говорится в отзывах.