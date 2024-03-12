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Published Сегодня, 10:44

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«Крайне нудно»: какие отзывы оставили зрители о фильме «Дюна: Часть вторая»

«Просто возня в песке»: стоит ли смотреть фильм «Дюна: Часть вторая». Отзывы зрителей

12 марта 2024, 10:44
Фото: Astronimation/cc by 3.0/wiki
«Крайне нудно»: какие отзывы оставили зрители о фильме «Дюна: Часть вторая»
На большие экраны вышел долгожданный фильм «Дюна: Часть вторая», о котором пользователи оставили большое количество отзывов. Что они думают о картине, в материале RostovGazeta.

Добавим, что отзывы являются личным оценочным суждением пользователей в сети и не отражают позицию редакции.

Сюжет фильма «Дюна: Часть вторая»

Для многих это было долгожданное продолжение научно-фантастического фильма. Сюжет второй части «Дюны» начинается там же, где закончилась первая. Главный герой может возглавить крупномасштабное восстание, но сам не желает взять на себя такую ответственность.

Отзывы о фильме «Дюна: Часть вторая»

Учитывая популярность первой части и то, как сильно зрители ждали вторую, то отзывов о фильме оказалось довольно много. Пользователи оставляли их на сайте «Отзовичок».

В основном мнения положительные, но есть и негативные. В частности, они связаны с тем, что фильм очень длинный.

«Крайне нудно и нет атмосферы первой части. Сразу скажу, что роман я читал и он намного лучше всех попыток его экранизации. Но первая часть мне очень понравилась и от второй части я ждал развития. Судя по сюжету книги, просто накала страстей, супер огненных эмоций и кучу крутых экшен сцен. Но где-то что-то явно пошло не так», — пишет зритель.

«Вторая часть продолжает первый фильм, но сюжет тут настолько мутный, сложный и непонятный, что надо читать первоисточник, чтобы ясно и четко воспринимать то, что происходит на экране. В фильме много сражений, но кто хороший, а кто плохой, понимаешь только тогда, когда покажут лицо героя вблизи. А до этого смотришь на укутанных в одежды с ног до головы толпы людей, бегущих стенка на стенку — просто возня в песке», — говорится в отзывах.

Отзывы о фильме «Дюна: Часть вторая»Отзывы о фильме «Дюна: Часть вторая»
Отзывы о фильме «Дюна: Часть вторая»
Фото: Warner Bros. Pictures/Добросовестное использование/цшлшьувшфющкп

«Это тот случай, когда реальность превосходит ожидание. Вторая часть не менее крутая. Мне очень понравилось, сюжет захватывающий. Логика в фильме, действительно, есть. Я однозначно рекомендую к просмотру, но сначала надо смотреть первую часть обязательно», — посоветовали тем, кто не смотрел.

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«Сильно растянули, сюжет отсутствует. Не затронуло ни на минуту. Настолько растянуто-нудная часть. Ну уж явно третью часть не жду. Сидел смотрел, заснул, музыка разбудила… Открыл глаза, но особо не чего не изменилась… Досмотрел до конца. Потратил в пустую время», — пишут негативные отзывы.

А другим картина показалась шедевром.

«Одним словом, это захватывающий, лучший фильм, который я видел за очень долгое время. Абсолютно замечательный от начала до конца, развитие персонажей, визуальные эффекты, музыка, последовательности действий — все это потрясающе», — сообщил зритель.

Рецензии на фильм «Дюна: Часть вторая»

Некоторые фокусировали свое внимание на сценах сражений.

«Если вы любите эпичные битвы, тут, наверное, вы будете разочарованы, в основном фильм построен на политических играх, а не экшне. Наверное, было всего пару эпичных битв», — написал один из пользователей.

Он добавил, что визуально, как всегда, очень красиво. По его словам, с учетом того, что весь фильм сделали в одной цветовой гамме, смотрится безумно приятно. Музыка добавляет драматизма и эпичности. Ни одной лишней ноты.

«Актеры на высоте. Любовная линия пробивает на слезу. Фильм смотрится на одном дыхании, и раскрывает много нюансов вселенной», — сказано в рецензии.

«Весь фильм ужасен, муть какая-то. Жаль выброшенных из жизнь 2,5 часа и потраченных 700 рублей. Кому только в голову пришло снять весь этот бред?», — поинтересовался другой зритель.

«Продолжение мне понравилось, не могу сказать, что все безупречно, хронометраж великоват, не все по книге, это по мне так самый большой минус, но в целом кино смотрелось вполне себе нормально», — пишут пользователи

Были мнение с минусами и плюсами этой картины.

«Наверное, сейчас в меня полетят камни от фанатов, но мне фильм не зашел, если честно. К актерскому составу у меня нет претензий, снято качественно. Хорошая картинка, музыкальное сопровождение, спецэффекты, операторская работа и монтаж, все это заметно и ощущается при просмотре. Фанатам актеров — советую. Но я пересматривать данную картину уж точно не стану. Три с плюсом, по моему мнению», — пишет автор.

«Потрясающее продолжение Дюны. Первая часть вообще не понравилась, слишком нудно и скучным показался мне фильм, но вот продолжение изменило мое мнение. Шикарная игра актеров. Мир Дюны восхищает красками, боевыми сценами, сюжетом, который вырос на несколько уровней по сравнению с первой лентой», — написано в рецензии.

Ранее зрители оставили отзывы о фильме «Лед 3».

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#Общество#Видео#Илья Протвинов#Фильм#Отзывы#Сюжет#Дюна: Часть вторая
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