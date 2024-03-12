«Просто возня в песке»: стоит ли смотреть фильм «Дюна: Часть вторая». Отзывы зрителей

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Добавим, что отзывы являются личным оценочным суждением пользователей в сети и не отражают позицию редакции.
Для многих это было долгожданное продолжение научно-фантастического фильма. Сюжет второй части «Дюны» начинается там же, где закончилась первая. Главный герой может возглавить крупномасштабное восстание, но сам не желает взять на себя такую ответственность.
Учитывая популярность первой части и то, как сильно зрители ждали вторую, то отзывов о фильме оказалось довольно много. Пользователи оставляли их на сайте «Отзовичок».
В основном мнения положительные, но есть и негативные. В частности, они связаны с тем, что фильм очень длинный.
«Крайне нудно и нет атмосферы первой части. Сразу скажу, что роман я читал и он намного лучше всех попыток его экранизации. Но первая часть мне очень понравилась и от второй части я ждал развития. Судя по сюжету книги, просто накала страстей, супер огненных эмоций и кучу крутых экшен сцен. Но где-то что-то явно пошло не так», — пишет зритель.
«Вторая часть продолжает первый фильм, но сюжет тут настолько мутный, сложный и непонятный, что надо читать первоисточник, чтобы ясно и четко воспринимать то, что происходит на экране. В фильме много сражений, но кто хороший, а кто плохой, понимаешь только тогда, когда покажут лицо героя вблизи. А до этого смотришь на укутанных в одежды с ног до головы толпы людей, бегущих стенка на стенку — просто возня в песке», — говорится в отзывах.
«Это тот случай, когда реальность превосходит ожидание. Вторая часть не менее крутая. Мне очень понравилось, сюжет захватывающий. Логика в фильме, действительно, есть. Я однозначно рекомендую к просмотру, но сначала надо смотреть первую часть обязательно», — посоветовали тем, кто не смотрел.
«Сильно растянули, сюжет отсутствует. Не затронуло ни на минуту. Настолько растянуто-нудная часть. Ну уж явно третью часть не жду. Сидел смотрел, заснул, музыка разбудила… Открыл глаза, но особо не чего не изменилась… Досмотрел до конца. Потратил в пустую время», — пишут негативные отзывы.
А другим картина показалась шедевром.
«Одним словом, это захватывающий, лучший фильм, который я видел за очень долгое время. Абсолютно замечательный от начала до конца, развитие персонажей, визуальные эффекты, музыка, последовательности действий — все это потрясающе», — сообщил зритель.
Некоторые фокусировали свое внимание на сценах сражений.
«Если вы любите эпичные битвы, тут, наверное, вы будете разочарованы, в основном фильм построен на политических играх, а не экшне. Наверное, было всего пару эпичных битв», — написал один из пользователей.
Он добавил, что визуально, как всегда, очень красиво. По его словам, с учетом того, что весь фильм сделали в одной цветовой гамме, смотрится безумно приятно. Музыка добавляет драматизма и эпичности. Ни одной лишней ноты.
«Актеры на высоте. Любовная линия пробивает на слезу. Фильм смотрится на одном дыхании, и раскрывает много нюансов вселенной», — сказано в рецензии.
«Весь фильм ужасен, муть какая-то. Жаль выброшенных из жизнь 2,5 часа и потраченных 700 рублей. Кому только в голову пришло снять весь этот бред?», — поинтересовался другой зритель.
«Продолжение мне понравилось, не могу сказать, что все безупречно, хронометраж великоват, не все по книге, это по мне так самый большой минус, но в целом кино смотрелось вполне себе нормально», — пишут пользователи
Были мнение с минусами и плюсами этой картины.
«Наверное, сейчас в меня полетят камни от фанатов, но мне фильм не зашел, если честно. К актерскому составу у меня нет претензий, снято качественно. Хорошая картинка, музыкальное сопровождение, спецэффекты, операторская работа и монтаж, все это заметно и ощущается при просмотре. Фанатам актеров — советую. Но я пересматривать данную картину уж точно не стану. Три с плюсом, по моему мнению», — пишет автор.
«Потрясающее продолжение Дюны. Первая часть вообще не понравилась, слишком нудно и скучным показался мне фильм, но вот продолжение изменило мое мнение. Шикарная игра актеров. Мир Дюны восхищает красками, боевыми сценами, сюжетом, который вырос на несколько уровней по сравнению с первой лентой», — написано в рецензии.
Ранее зрители оставили отзывы о фильме «Лед 3».