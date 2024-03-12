«Пятёрочка» запустила новую акцию «Отпуск за 500 рублей»

«Пятёрочка» приглашает покупателей принять участие в акции «Отпуск за 500 рублей», которая пройдёт с 12 марта по 15 апреля во всех магазинах торговой сети в Ростовской области. Удача может улыбнуться гостям, совершившим покупку с картой лояльности «Х5 Клуб» на сумму от 500 рублей в одном чеке. Для участия в еженедельном розыгрыше приятных призов его необходимо зарегистрировать на сайте. Среди призов — удобный чемодан, рюкзак для путешествий, дорожная сумка и сертификаты на 100 тысяч и 50 тысяч рублей. Статус розыгрыша можно отслеживать на сайте акции.