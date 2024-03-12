«Пятёрочка» запустила новую акцию «Отпуск за 500 рублей»

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
«Пятёрочка» приглашает покупателей принять участие в акции «Отпуск за 500 рублей», которая пройдёт с 12 марта по 15 апреля во всех магазинах торговой сети в Ростовской области. Удача может улыбнуться гостям, совершившим покупку с картой лояльности «Х5 Клуб» на сумму от 500 рублей в одном чеке. Для участия в еженедельном розыгрыше приятных призов его необходимо зарегистрировать на сайте. Среди призов — удобный чемодан, рюкзак для путешествий, дорожная сумка и сертификаты на 100 тысяч и 50 тысяч рублей. Статус розыгрыша можно отслеживать на сайте акции.
Кроме того, при регистрации первого чека каждый участник гарантированно получит доступ к сервису «Пакет» на два месяца за 1 рубль. А ещё двум счастливчикам будет вручен главный приз — сертификаты на путешествие на 200 и 500 тысяч рублей.
Также «Пятёрочка» дарит возможность стать обладателями подарочных карт на покупки в магазинах сети. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие, где он должен зарегистрироваться и загрузить чек, соответствующий условиям акции. По итогам четыре пары друзей получат по подарочной карте номиналом 4 тысячи рублей каждая.
Кроме того, «Пятёрочка» предлагает покупателям дополнительные возможности для получения ценных призов. Для этого нужно приобрести любой акционный товар и зарегистрировать чек на сайте, чтобы стать участником розыгрышей от партнёров.
Акция «Отпуск за 500» запущена во всех магазинах «Пятёрочка» в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской, Нижегородской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской областях, Краснодарском, Ставропольском и Пермском краях, а также Республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Башкортостан и Татарстан.
Подробную информацию об акции, условиях участия в ней, порядке проведения розыгрыша и выдаче призов можно узнать на сайте.