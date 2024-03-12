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Published Сегодня, 18:12

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

Резкие перепады температуры и дожди надвигаются на Ростовскую область

Резкие перепады температуры и дожди надвигаются на Ростовскую область

12 марта 2024, 18:12
Фото: Изображение Midjourney
Резкие перепады температуры и дожди надвигаются на Ростовскую область
В Ростовской области прогнозируют ночные заморозки, дожди, штормовой ветер, снег и резкое потепление в светлое время суток, подробностями поделились синоптики Ростовского гидрометцентра.

Метеорологи объявили, что в среду, 13 марта, в Ростовской области ожидается облачная и ветреная погода. На регион обрушится сильный ветер скоростью до 18 метров в секунду, ночью дончан ждут заморозки до -6-11 градусов. Днем потеплеет до +6-9 градусов.

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В четверг, 14 марта, погода станет еще более переменчивой. Пасмурное небо иногда будет проясняться, в отдельных районах пройдут дожди с мокрым снегом, возможны туман и гололедица. Автомобилистам рекомендовали быть осторожными и не превышать допустимую скорость движения, чтобы не создать аварийную ситуацию на скользких дорогах. Ветер станет только сильнее, его скорость увеличится до 20 метров в секунду. А потому пешеходам также следует быть внимательными и не ходить под ЛЭП, деревьями и рядом с рекламными щитами, которые могут рухнуть под порывами ветра. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -6 до +10 градусов.

В конце рабочей недели, 15 марта, Ростовскую область ждут умеренные дожди, мокрый снег и гололедица на дорогах в темное время суток и ранним утром. Ветер немного утихнет, ночью температура опустится до -4 градусов, днем потеплеет до +12 градусов.

Ранее ростовчанам сообщили, когда закончатся заморозки.

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