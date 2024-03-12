Резкие перепады температуры и дожди надвигаются на Ростовскую область

В четверг, 14 марта, погода станет еще более переменчивой. Пасмурное небо иногда будет проясняться, в отдельных районах пройдут дожди с мокрым снегом, возможны туман и гололедица. Автомобилистам рекомендовали быть осторожными и не превышать допустимую скорость движения, чтобы не создать аварийную ситуацию на скользких дорогах. Ветер станет только сильнее, его скорость увеличится до 20 метров в секунду. А потому пешеходам также следует быть внимательными и не ходить под ЛЭП, деревьями и рядом с рекламными щитами, которые могут рухнуть под порывами ветра. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -6 до +10 градусов.