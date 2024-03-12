«Ростелеком» подвел итоги третьего сезона онлайн-курса «Цифровое образование»

«Над контентом каждого потока курса работают наши эксперты, обновляем и расширяем программу. В третьем сезоне мы пригласили новых спикеров, добавили актуальные темы, например, про нейросети и создали еще одну площадку для нетворкинга. Это дало свои плоды: мы увидели большую вовлеченность как со стороны участников, так и со стороны вузов. Курс стал популярным у нас на юге, некоторые вузы даже включили его в свои учебные программы. Итоговый рейтинг показал, что у нас есть 20-ка самых активных участников, которые значительно опережают по баллам остальных слушателей. Их мы отметим призами от „Ростелекома“ — умной ВК-капсулой с голосовым помощником Маруся», — рассказал Сергей Мордасов, вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома».