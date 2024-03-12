Ростов-на-Дону попал в пятерку городов с самыми подорожавшими новостройками

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
За год стоимость жилья на первичном рынке выросла на 21%. Однако за последний месяц рост цен значительно снизился и составил 1%.
Сейчас стоимость квадратного метра превышает 135 тысяч рублей.
Средние цены на первичное жилье в крупнейших городах России за год увеличились на 16%. Наибольший рост стоимости наблюдался в Сочи (+29%), Нижнем Новгороде (+24%), Владивостоке (+23%), Калининграде (+22%) и Ростове-на-Дону (+21%).
За месяц сильнее всего квартиры подорожали во Владивостоке — на 4%, Москве — 3,5% и Екатеринбурге — 3%. Единственным городом, где упали цены, стал Краснодар.
Самые высокие цены за квадратный метр первичного жилья наблюдаются в Сочи (418 000 рублей), Москве (331 000 рублей) и Санкт-Петербурге (241 000 рублей).
Ранее ростовчанам рассказали, как купить квартиру на аукционе.