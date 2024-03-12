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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:35

Ростов-на-Дону попал в топ-5 городов с самыми подорожавшими новостройками

Ростов-на-Дону попал в пятерку городов с самыми подорожавшими новостройками

12 марта 2024, 11:33
Фото: rostov-gorod.ru
Ростов-на-Дону попал в топ-5 городов с самыми подорожавшими новостройками
Ростов-на-Дону оказался в списке городов страны, где сильнее всего подорожали квартиры на первичном рынке, сообщает сервис «Яндекс Недвижимость».

За год стоимость жилья на первичном рынке выросла на 21%. Однако за последний месяц рост цен значительно снизился и составил 1%.

Сейчас стоимость квадратного метра превышает 135 тысяч рублей.

Средние цены на первичное жилье в крупнейших городах России за год увеличились на 16%. Наибольший рост стоимости наблюдался в Сочи (+29%), Нижнем Новгороде (+24%), Владивостоке (+23%), Калининграде (+22%) и Ростове-на-Дону (+21%).

Ростовчанам рассказали, как купить квартиру на аукционе
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За месяц сильнее всего квартиры подорожали во Владивостоке — на 4%, Москве — 3,5% и Екатеринбурге — 3%. Единственным городом, где упали цены, стал Краснодар.

Самые высокие цены за квадратный метр первичного жилья наблюдаются в Сочи (418 000 рублей), Москве (331 000 рублей) и Санкт-Петербурге (241 000 рублей).

Ранее ростовчанам рассказали, как купить квартиру на аукционе.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Квартиры#Стоимость жилья#Первичный фонд
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