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Published Сегодня, 08:58

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Ростовчане пожаловались на массовое уничтожение деревьев на улице Кумженской

Ростовчане пожаловались на массовое уничтожение деревьев на улице Кумженской

12 марта 2024, 08:58
Фото: читатели / rostovgazeta.ru
Ростовчане пожаловались на массовое уничтожение деревьев на улице Кумженской
В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Горожане возмущены массовым уничтожением деревьев на улице Кумженской.

Люди рассказывают, что на улице Кумженской в Ростове спиливают под корень не десятки, а сотни деревьев вдоль дороги, на протяжении порядка шести-семи километров.

На улице Кумженской в Ростове спиливают под корень не десятки, а сотни деревьев вдоль дорогиНа улице Кумженской в Ростове спиливают под корень не десятки, а сотни деревьев вдоль дороги
На улице Кумженской в Ростове спиливают под корень не десятки, а сотни деревьев вдоль дороги
Фото: читатели / rostovgazeta.ru

«Это же была прекрасная аллея, практически зеленый тоннель, по которому очень здорово ехать. Все люди восхищались этим необыкновенным местом в Ростове. А сейчас здесь в колоссальных количествах уничтожают деревья», — отмечает житель Обуховки, который каждый день проезжает по этой дороге на работу в Ростов.

На улице Кумженской в Ростове была зеленая аллея — практически зеленый тоннель.
Видео: читатели / rostovgazeta.ru

Люди подозревают, что деревья вырубают для подготовки территории к строительству объездной дороги.

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На момент публикации материала в приемной ЖКХ администрации Железнодорожного района не смогли разъяснить ситуацию. Сперва по этому вопросу предложили пообщаться с дендрологами, однако тут же выяснилось, что «все дендрологи уехали на выезд».

Редакция направила официальный запрос в администрацию Железнодорожного района. Информация уточняется.

Ранее, со ссылкой на слова эколога, RostovGazeta сообщала о массовом уничтожении деревьев в индустриальном парке в районе ГПЗ-10.

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