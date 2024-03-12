Ростовчане пожаловались на массовое уничтожение деревьев на улице Кумженской

«Это же была прекрасная аллея, практически зеленый тоннель, по которому очень здорово ехать. Все люди восхищались этим необыкновенным местом в Ростове. А сейчас здесь в колоссальных количествах уничтожают деревья», — отмечает житель Обуховки, который каждый день проезжает по этой дороге на работу в Ростов.