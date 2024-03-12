Ростовчане пожаловались на массовое уничтожение деревьев на улице Кумженской

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Люди рассказывают, что на улице Кумженской в Ростове спиливают под корень не десятки, а сотни деревьев вдоль дороги, на протяжении порядка шести-семи километров.
«Это же была прекрасная аллея, практически зеленый тоннель, по которому очень здорово ехать. Все люди восхищались этим необыкновенным местом в Ростове. А сейчас здесь в колоссальных количествах уничтожают деревья», — отмечает житель Обуховки, который каждый день проезжает по этой дороге на работу в Ростов.
Люди подозревают, что деревья вырубают для подготовки территории к строительству объездной дороги.
На момент публикации материала в приемной ЖКХ администрации Железнодорожного района не смогли разъяснить ситуацию. Сперва по этому вопросу предложили пообщаться с дендрологами, однако тут же выяснилось, что «все дендрологи уехали на выезд».
Редакция направила официальный запрос в администрацию Железнодорожного района. Информация уточняется.
Ранее, со ссылкой на слова эколога, RostovGazeta сообщала о массовом уничтожении деревьев в индустриальном парке в районе ГПЗ-10.