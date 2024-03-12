Ростовскую область атакуют беспилотники, пока власти думают, где спрятать население

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Во вторник, 12 марта, стало известно, что утром в здание Ростовводоканала с обысками нагрянули силовики.
Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники рассказал, что сотрудники силовых структур нанесли визит в главное здание водоканала на улице Максима Горького, где провели беседу с топ-менеджером Германом Вишневским. После этого гендиректор «Ростовводоканала» Евгений Юркин проводил силовиков в различные отделы.
Обращаем внимание, что официальной информации об обысках не поступало, а потому в данный момент неизвестно, почему потребовалось провести обыски в водоканале. Данные уточняются.
Еще одной важной новостью дня стала угроза атаки беспилотников по Таганрогу. Днем 12 марта глава администрации Таганрога Андрей Фатеев объявил об атаке дронами по городу, после чего призвал земляков спуститься в убежища, либо найти помещение без окон для того, чтобы переждать атаку.
Спустя некоторое время жители заявили, что слышали звуки систем оповещения, сработавшие сразу в нескольких районах города. Системы оповещения работали несколько минут до того, как губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил отбой. В это время военные уже закончили ликвидацию беспилотников в воздушном пространстве региона, БПЛА сбили за чертой города, экстренные службы отправились уточнять ситуацию на местах, чтобы дать оценку последствиям атаки на земле.
Главной новостью дня стало то, что во время атаки значительная часть жителей Таганрога не смогли найти для себя убежище даже после того, как поступил приказ от властей уйти в укрытия. Дончане заявили, что подвалы были либо закрыты для доступа жильцов и посторонних, либо попросту не подходят для использования в качестве укрытия, кроме того, не все слышали вой сирен, информирующих о воздушной тревоге.
Портал Donday объявил, что таганрожцы стали обращаться к местным органам власти, чтобы выяснить, почему в городе не сработали системы оповещения, и что делать, если подвал не может стать убежищем.
В ответ на это власти сообщили, что указаний о включении сирен они не получали, а вот укрытия уже готовят. Как только помещения приведут в надлежащее состояние, их полный список собираются опубликовать в открытых источниках.