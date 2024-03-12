Ростовскую область атакуют беспилотники, пока власти думают, где спрятать население

Главной новостью дня стало то, что во время атаки значительная часть жителей Таганрога не смогли найти для себя убежище даже после того, как поступил приказ от властей уйти в укрытия. Дончане заявили, что подвалы были либо закрыты для доступа жильцов и посторонних, либо попросту не подходят для использования в качестве укрытия, кроме того, не все слышали вой сирен, информирующих о воздушной тревоге.