Самарский врач назвал 6 правил весенних каникул

В первую очередь необходимо спать не менее 7 часов в день и ложиться лучше до 22:00. Это особенно важно для нервной системы, нормализации гормонального уровня и даже для контроля веса. Рекомендуется также ограничить потребление сахара и соли, а также увеличить количество овощей и фруктов в рационе.