Самарский врач назвал 6 правил весенних каникул

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Врач, работающий в главном медицинском центре Самарской области, Александр Муравец, напомнил о том, что в период перехода сезонов организм нуждается в дополнительной энергии, витаминов и микроэлементов для адаптации к новым условиям. В связи с этим, он предложил несколько простых правил, которые следует соблюдать во время весенних каникул, пишет sovainfo.ru.
В первую очередь необходимо спать не менее 7 часов в день и ложиться лучше до 22:00. Это особенно важно для нервной системы, нормализации гормонального уровня и даже для контроля веса. Рекомендуется также ограничить потребление сахара и соли, а также увеличить количество овощей и фруктов в рационе.
Кроме того, организм нуждается в прогулках на свежем воздухе в светлое время суток для получения достаточного количества кислорода. Физическая активность должна стать неотъемлемой частью жизни. Неделя должна содержать около 150 минут активных тренировок.
Врач также рекомендует исключить курение и употребление алкоголя. Организм в настоящее время не имеет достаточно ресурсов для борьбы с этими ядами.