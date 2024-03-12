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Published Сегодня, 05:29

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Самарский врач назвал 6 правил весенних каникул

12 марта 2024, 05:29
Специалист из Самары разъяснил 6 рекомендаций на весенние каникулы.

Врач, работающий в главном медицинском центре Самарской области, Александр Муравец, напомнил о том, что в период перехода сезонов организм нуждается в дополнительной энергии, витаминов и микроэлементов для адаптации к новым условиям. В связи с этим, он предложил несколько простых правил, которые следует соблюдать во время весенних каникул, пишет sovainfo.ru.

В первую очередь необходимо спать не менее 7 часов в день и ложиться лучше до 22:00. Это особенно важно для нервной системы, нормализации гормонального уровня и даже для контроля веса. Рекомендуется также ограничить потребление сахара и соли, а также увеличить количество овощей и фруктов в рационе.

Кроме того, организм нуждается в прогулках на свежем воздухе в светлое время суток для получения достаточного количества кислорода. Физическая активность должна стать неотъемлемой частью жизни. Неделя должна содержать около 150 минут активных тренировок.

Врач также рекомендует исключить курение и употребление алкоголя. Организм в настоящее время не имеет достаточно ресурсов для борьбы с этими ядами.

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