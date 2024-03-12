Сирены сработали в Таганроге из-за атаки беспилотника

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Глава администрации города Андрей Фатеев написал об атаке БПЛА. Он попросил спуститься на нижние этажи или в подвал.
«Найдите место без окон, сядьте на пол», — обращался к горожанам сити-менеджер.
Теперь Telegram-каналы пишут о сработавших в городе сиренах. В том числе ее было слышно в центре Таганрога.
Никакой информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Спасатель из Таганрога рассказал, что нужно делать во время атак беспилотников. Материал на эту тему читайте по ссылке.