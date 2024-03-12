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Сирены сработали в Таганроге на фоне атаки беспилотника

Сирены сработали в Таганроге из-за атаки беспилотника

12 марта 2024, 09:25
Фото: 35.mchs.gov.ru
Сирены сработали в Таганроге на фоне атаки беспилотника
В Таганроге днем во вторник, 12 марта, сработали сирены оповещения населения, сообщают местные Telegram-каналы.

Глава администрации города Андрей Фатеев написал об атаке БПЛА. Он попросил спуститься на нижние этажи или в подвал.

«Найдите место без окон, сядьте на пол», — обращался к горожанам сити-менеджер.

Спасатель из Таганрога рассказал, что нужно делать во время атак беспилотников
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Теперь Telegram-каналы пишут о сработавших в городе сиренах. В том числе ее было слышно в центре Таганрога.

Никакой информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Спасатель из Таганрога рассказал, что нужно делать во время атак беспилотников. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Беспилотник#Оповещение#Сирены#Атака#Происшествия#Атака ВСУ на Таганрог 12 марта
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