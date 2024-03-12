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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

«Спуститесь в подвал»: беспилотник атаковал Таганрог 12 марта

«Спуститесь в подвал или сядьте на пол»: власти Таганрога сообщили об атаке на город

12 марта 2024, 09:25
Фото: 1MI
«Спуститесь в подвал»: беспилотник атаковал Таганрог 12 марта

Власти Таганрога сообщили об атаке на город

Атака беспиотника произошла в Таганроге, рассказал глава местной администрации Андрей Фатеев.

БПЛА атаковал город около 12.11 мск. Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев сослался на ГОЧС города. Он попросил горожан обезопасить себя.

«По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал», — написал Фатеев.

Также он рекомендовал найти место без окон в доме и сесть на пол.

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Сколько именно беспилотников атаковали Таганрог, не сообщается. В городе работают сирены.

В Минобороны подробностями атаки пока не делились.

Напомним, в ночь на 9 марта беспилотники уже атаковали Таганрог. Тогда ПВО региона отразило атаку сразу 41 дрона. Часть из них также сбили в Морозовске.

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