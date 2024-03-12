«Спуститесь в подвал или сядьте на пол»: власти Таганрога сообщили об атаке на город

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
БПЛА атаковал город около 12.11 мск. Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев сослался на ГОЧС города. Он попросил горожан обезопасить себя.
«По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал», — написал Фатеев.
Также он рекомендовал найти место без окон в доме и сесть на пол.
Сколько именно беспилотников атаковали Таганрог, не сообщается. В городе работают сирены.
В Минобороны подробностями атаки пока не делились.
Напомним, в ночь на 9 марта беспилотники уже атаковали Таганрог. Тогда ПВО региона отразило атаку сразу 41 дрона. Часть из них также сбили в Морозовске.