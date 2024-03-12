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США планирует поставить Киеву ракеты ATACMS, способные долететь до Ростовской области

США планирует поставить Киеву ракеты ATACMS, способные долететь до Ростовской области

12 марта 2024, 16:58
Фото: mil.ru
США планирует поставить Киеву ракеты ATACMS, способные долететь до Ростовской области

США готовятся отправить ВСУ ракеты, способные долететь до Ростовской области

Украина может получить от США ракеты ATACMS с дальностью применения до 300 километров, что позволяет использовать оружие для ударов по Ростовской области, об этом сообщил портал РИА «Новости».

Во вторник, 12 марта, портал РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico объявил, что в ближайшие часы США могут объявить о намерении передать Украине тактические дальнобойные ракеты ATACMS. Их дальность применения составляет 300 километров, а стоимость пакета военной помощи составит 300 миллионов долларов.

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Однако издание уверено, что украинцы получат ракеты старого образца, точное количество техники источники не уточняли.

Обращаем внимание, что в прошлом году сами американцы признали, что эти ракеты для ВСУ оказались абсолютно неэффективны из-за мер, применяемых российскими военными для обороны территории Российской Федерации. Кроме того, военные эксперты уже тогда оценили вероятность победы Украины в вооруженном противостоянии с Россией, заявив, что шансы равны нулю.

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