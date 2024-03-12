США планирует поставить Киеву ракеты ATACMS, способные долететь до Ростовской области

Обращаем внимание, что в прошлом году сами американцы признали, что эти ракеты для ВСУ оказались абсолютно неэффективны из-за мер, применяемых российскими военными для обороны территории Российской Федерации. Кроме того, военные эксперты уже тогда оценили вероятность победы Украины в вооруженном противостоянии с Россией, заявив, что шансы равны нулю.