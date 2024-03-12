Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
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Updated Сегодня, 17:00
Во вторник, 12 марта, портал РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico объявил, что в ближайшие часы США могут объявить о намерении передать Украине тактические дальнобойные ракеты ATACMS. Их дальность применения составляет 300 километров, а стоимость пакета военной помощи составит 300 миллионов долларов.
Однако издание уверено, что украинцы получат ракеты старого образца, точное количество техники источники не уточняли.
Обращаем внимание, что в прошлом году сами американцы признали, что эти ракеты для ВСУ оказались абсолютно неэффективны из-за мер, применяемых российскими военными для обороны территории Российской Федерации. Кроме того, военные эксперты уже тогда оценили вероятность победы Украины в вооруженном противостоянии с Россией, заявив, что шансы равны нулю.